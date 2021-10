Austin FP3: Perez mène alors que Red Bull récupère

Après un vendredi difficile, Red Bull semble avoir rebondi, alors que Sergio Perez poursuit sa solide performance sur le Circuit des Amériques d’Austin et mène le FP3.

Le Mexicain a semblé solide tout au long de la troisième séance d’essais du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 2021 et a terminé premier avec un temps de 1:34.701 devant l’impressionnant Carlos Sainz, à seulement 0,104 seconde du Mexicain.

Cependant, la forme de Perez doit être prise avec une pincée de sel, car les meilleurs efforts de Max Verstappen et Lewis Hamilton ont été supprimés pour avoir dépassé les limites de la piste.

Le temps supprimé de Verstappen était de 1:34.383 contre 1:34.458 par Hamilton, avec une différence de 0,075s en faveur du Néerlandais, montrant le combat serré auquel nous devrions assister en qualifications.

Ainsi Verstappen a terminé troisième alors que Hamilton s’est contenté de la sixième place.

La quatrième place était occupée par Lando Norris, à plus de deux dixièmes du meilleur temps, et talonné de près par Valtteri Bottas de Mercedes à 0,043 seconde de retard, le Finlandais ayant un moment au virage sept et creusant ses pneus.

Daniel Ricciardo figurait dans le top dix à la septième place, mais à quatre dixièmes du temps de son coéquipier.

Pierre Gasly a de nouveau été solide pour AlphaTauri en huitième position à près de sept dixièmes du temps de Perez, et devant Charles Leclerc de Ferrari qui semblait mal à l’aise dans cette séance, incapable de réaliser un tour décent, et à 0,987 s du rythme.

Esteban Ocon a complété le top dix à une seconde complète du meilleur temps, contre 17e pour son coéquipier vétéran Fernando Alonso, qui rejoindra Sebastian Vettel et George Russell à l’arrière de la grille pour prendre une nouvelle unité de puissance.

Avec la surface cahoteuse de la piste et les commissaires prenant les limites de la piste au sérieux, sans parler de l’écart négligeable entre Mercedes et Red Bull, le COTA fera tout un spectacle pour les qualifications.

