Austin ouvre la dernière ligne droite de la Coupe du monde

21/10/2021

A six manches de la fin du championnat du monde de Formule 1, six points séparent le leader et prétendant Max Verstappen (Red Bull) du septuple champion Lewis Hamilton (Mercedes). Le pilote néerlandais est confiant de consolider sa position en tête du classement du Grand Prix des États-Unis, qu’il n’a jamais remporté. En 2019, la Mercedes a réalisé le doublé sur la piste américaine, mais Verstappen Il est entré troisième à la ligne d’arrivée et depuis lors, Red Bull a gagné en compétitivité, pointant vers une course au pronostic incertain ce dimanche sur le Circuit des Amériques.

Fernando Alonso (Alpine) le considère comme l’un des « circuits les plus difficiles du calendrier » car chaque secteur est différent du suivant et les caractéristiques de la piste et de la voiture peuvent évoluer d’un virage à l’autre.

La Formule 1 n’a pas été sur cette piste, qui offre des possibilités de dépassement, depuis 2019 (l’année dernière le Grand Prix a été suspendu en raison de la pandémie) Son asphalte bosselé a été partiellement rénové, bien que les pilotes MotoGP, qui ont couru ici il y a deux semaines, ils critiquent la piste.

La ligne d’arrivée ou la sortie du virage 1 sont quelques-unes des sections qui ont été mises à jour et Pirelli a opté pour la gamme moyenne (C2, C3 et C4) des composés pour le retour, deux ans plus tard aux États-Unis avec le championnat du monde très serré.

Le chef, Verstappen, n’a plus gagné depuis le 5 septembre dernier, mais ajoute 262,5 points et mène de 6 à Hamilton. Stevenage a gagné en Russie à la fin du mois dernier, tandis qu’en Turquie, lors de la précédente Coupe du monde, il a changé une partie de l’unité de puissance, perdu dix positions sur la grille de départ et terminé cinquième.

Hamilton Il a renoncé à la première place de la Coupe du monde des pilotes, mais la situation aurait pu être pire s’il n’avait pas eu l’aide de son coéquipier, le Valtteri Bottas finlandais, que dans les affres de son temps chez Mercedes, il a remporté la victoire devant ‘Mad Max.

Sur le podium turc, le Mexicain les accompagnait Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), qui a également agi comme écuyer dans un différend avec Hamilton dans lequel il a offert une résistance titanesque. Le cocktail a été rejoint par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a terminé entre eux (quatrième).

La Turquie catapultée Carlos Sainz (Ferrari), distingué par le vote populaire comme le conducteur du jour, après avoir joué dans un retour spectaculaire après avoir été pénalisé pour les changements qu’il a introduits dans le moteur de sa voiture, des nouveautés qui Leclerc Il s’était déjà essayé lors de la précédente épreuve, la Russie, où le Madrilène montait pour la première fois sur le podium. A Austin, Sainz et Leclerc poursuivront leur mission d’aider Ferrari dans sa lutte particulière avec McLaren pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs.

Et c’est que si entre les pilotes la bataille s’ajuste, entre les constructeurs, plus du même: 36 points en faveur de Mercedes contre Red Bull dans la lutte pour le titre, tandis que McLaren, sur le podium, défend un revenu de sept points et demi sur Ferrari et Alpine compte douze par rapport à Alpha tauri.Fernando Alonso n’a pas pu marquer en Turquie dans un week-end où il a signé un bon classement (sixième place), mais ses aspirations ont été ruinées dans le premier tour après un incident avec les Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) qui l’a envoyé au fourgon de queue, où, également dans ces premiers instants, il a eu un contact avec l’Allemand Mick Schumacher (Haas).

La pluie a accompagné dans les derniers rendez-vous du calendrier et il n’est pas clair qu’à Austin cela donnera une trêve. Les prévisions ne sont pas claires pour le week-end.

Le circuit d’Austin à 20 tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre mesure 5 513 mètres de long, et les pilotes lui accorderont 56 tours (le tour le plus rapide a été établi par Leclerc en 2019, 1 : 36 169) pour couvrir une distance totale de 308,405 kilomètres.

Ce sera la neuvième fois que la Formule 1 se rendra sur cette piste, qui a accueilli son premier grand prix de la catégorie reine en 2012 avec la victoire de Lewis Hamilton avec McLaren avant son passage à Mercedes. Sur ce podium se trouvaient les Allemands Sebastian Vettel et Fernando Alonso.

Hamilton remporté consécutivement, en 2014, 2015, 2016 et 2017; finlandais Kimi Raikonen (Alfa Romeo) l’a fait avec Ferrari en 2018 (c’était son dernier triomphe en Formule 1) et la star Mercedes a brillé à nouveau en 2019 par la main de Bottas.

VerstappenBien qu’il n’y ait pas gagné, il est monté sur le podium lors de ses deux dernières visites : il était deuxième, partant dix-huitième, en 2018, et troisième il y a deux ans. Une nouvelle impulsion se profile avec Hamilton.

Le Grand Prix des États-Unis débutera vendredi avec les essais libres (18h30 et 22h00 CEST), samedi le troisième lot aura lieu (20h00 CEST) et les qualifications (23h00 CEST) et dimanche le La course aura lieu à 21h00 (CEST).

