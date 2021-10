Austin Riley a volé une base supplémentaire RBI à José Altuve

Joueur de troisième but des Braves d’Atlanta, Austin Riley, a volé ce samedi à José Altuve avec une énorme prise dans le jeu 4 du Épreuves mondiales 2021 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du match 4 des World Series entre Astros et Braves, Austin Riley a démontré ses qualités défensives au troisième but et a volé une base supplémentaire à José Altuve, ce qui pourrait facilement provoquer quelques points pour Houston lors du match 4 des World Series. La saison 2021 de la Major League Baseball, une explosion en effet.

Pas de double avec Austin Riley dans les parages. pic.twitter.com/xapnxfSM5W – MLB (@MLB) 31 octobre 2021

ÉNORME. Cet accroc d’Austin Riley a probablement sauvé au moins 1 point du score. Les Astros finissent par bloquer 2 coureurs dans la manche. pic.twitter.com/iMnKx2UIUe – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 31 octobre 2021

Le début de la deuxième manche a été joué et Altuve a pris son deuxième quart de travail de la nuit avec deux coéquipiers en circulation, où il a tiré une ligne puissante à travers le coin chaud, même que s’il passait, il aurait pu balayer les jambières, mais non, Riley étiré au maximum et dans une large mesure, il a gardé le ballon pour jouer dans un jeu brillant dans cette classique d’automne de la MLB.

Austin Riley avec cet amer piégé et ce vol, j’ai contribué José Altuve dans cette World Series et aussi, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux défensifs que nous ayons vu dans cette série entre Braves et Astros.

D’un autre côté, ce jeu était la clé de cet épisode, car il arrêtait l’attaque des Astros et les empêchait ainsi de marquer un point de plus sur le tableau de bord.

