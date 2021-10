Austin Takeaways : la masterclass sur les pneus de Verstappen

Quel week-end Austin a servi ! Je dis week-end parce que l’accumulation dramatique de la course méritait d’être mentionnée. De Mercedes étant surnommée la favorite de la course, à leurs premiers signes de domination, seulement pour que l’avantage de la performance s’estompe alors que Red Bull a trouvé ses marques sur le Circuit des Amériques, à la masterclass sur les pneus de Max Verstappen dimanche.

Mercedes est venue en Amérique confiante d’avoir une voiture rapide, après sa performance en Turquie, avec des discussions et des analyses concernant certaines suspensions truquées qu’ils ont conçues pour rendre leur W12 plus rapide dans les lignes droites.

Red Bull, en revanche, avait mis le pauvre Adrian Newey, qui ne s’est pas encore complètement remis de son accident de vélo, en mode gestion de crise pour essayer de trouver comment rendre leur RB16B plus rapide. Les gars de Milton Keynes paniquaient.

FP1 n’a donné aucune raison à l’équipe de boissons énergisantes de se détendre, car les signes du camp Mercedes étaient alarmants, et tous ceux qui regardaient seraient excusés de penser que les champions en titre auraient pu trouver une solution miracle et étaient maintenant sur le point de s’enfuir avec le titre, ruinant ainsi cette saison fantastique que nous vivons.

Heureusement, ce n’était pas le cas, car Red Bull s’est ressaisi, tandis que Mercedes a perdu son rythme intimidant au début. Il y avait plusieurs raisons derrière cela, que je n’approfondirai pas maintenant, mais elles sont détaillées par mon collègue Mark Kay ici.

McLaren et Ferrari menaient leur propre combat intéressant, la Scuderia étant apparemment sur la voie de la récupération après la dernière mise à niveau de son groupe motopropulseur, tandis que la forme de McLaren semble avoir stagné.

Les qualifications étaient classiques, de dernière minute, et ont préparé le terrain pour une action très attendue du virage 1 avec Verstappen et Lewis Hamilton alignant respectivement un et deux sur la grille de départ.

Encore un crash sur les cartes ? Eh bien, c’était presque le cas, mais les deux ont survécu pour avoir un long combat de course, qui restera gravé dans nos mémoires pendant un certain temps.

Ainsi, nos plats à emporter du Grand Prix des États-Unis 2021 à Austin racontent l’histoire suivante.

Verstappen est prêt pour le titre

Tout le monde dit à quel point un pilote de course Hamilton est complet, et ils ont raison, car le septuple champion a tout, talent, expérience, technique de course, gestion des pneus… vous l’appelez. Il est le package complet.

Mais le jour de la course à Austin, Verstappen a prouvé qu’il était plus qu’un match. Maintenant, nous avons toujours su qu’il était une force de la nature dès son premier tour dans une voiture de F1, mais ce fut une longue expédition d’apprentissage pour le Néerlandais avec de nombreuses erreurs lorsqu’il est devenu le Max de 2021.

Tout d’abord, le pilote de 24 ans a gardé son sang-froid pendant le week-end alors que son équipe travaillait à régler les réglages de sa voiture, jamais perturbé par l’avantage précoce de Mercedes.

En qualifications, il était impérieux, clouant les tours, tout en le faisant paraître si facile, surtout si vous regardez les images à bord de son tour de pole.

Sa seule erreur a été son départ, si vous voulez l’appeler ainsi, mais la façon dont il l’a géré et le calme qu’il a dépeint pendant la course étaient des trucs de champion du monde de Formule 1, rien de moins.

La stratégie risquée que son équipe a concoctée était brillante, et c’est quelque chose que nous attendons de Red Bull, mais ce qui était plus brillant : l’exécution de Verstappen.

La façon dont il a géré ses pneus était magistrale et nous a rappelé un certain Lewis Hamilton, réalisant des miracles contre toute attente sur des stratégies impossibles lancées contre lui par son équipe.

L’ampleur de l’exploit de Verstappen était telle que même l’un de ses plus grands fans, son patron Christian Horner, lui a dit qu’il ne croyait pas que l’as néerlandais puisse le faire.

Eh bien, il l’a fait, et c’était un plaisir à regarder, et personne ne peut en vouloir à Verstappen de remporter son premier titre de F1 cette année.

Sergio Perez livre enfin le week-end parfait

Après le travail impressionnant qu’il a accompli en soutenant son coéquipier en Turquie, Perez a élevé son niveau à Austin et s’est finalement qualifié suffisamment près de son coéquipier pour faire la différence pendant la course.

Et il a fait une différence, peut-être pas brutale, mais imaginez comment les choses se sont déroulées au début du virage 1 si Valtteri Bottas avait été troisième au lieu de Perez, que serait devenu Verstappen ?

Le Mexicain a protégé la position de son coéquipier en cas de besoin, et est ensuite resté en contact avec les deux premiers avant le premier tour d’arrêts, restant dans la fenêtre pour saper Hamilton, forçant Mercedes à faire venir le Britannique plus tôt qu’ils ne l’auraient souhaité. Si Hamilton avait couru plus longtemps, Verstappen aurait été sous une pression extrême pour exécuter la stratégie audacieuse de son équipe.

Étant donné que le Mexicain se débrouillait sans boire tout au long de la course dans des conditions chaudes, et compte tenu du martèlement du COTA avec ses bosses notoires, l’écart entre lui et les deux premiers à la fin de la course serait compréhensible, car il a été visuellement détruit en parc fermé après la course.

Espérons que Perez ait enfin réussi à qualifier sa course en haut de la grille, ainsi qu’à maintenir ce niveau. Il a maintenant un regain de confiance, alors pourquoi pas ?

Ferrari est en mouvement, mais…

Depuis que la Scuderia a présenté son groupe motopropulseur mis à jour à Sotchi, les signes de reprise sont évidents et ils ont les points pour le soutenir car l’écart avec McLaren n’est que de 3,5 points.

Charles Leclerc et Carlos Sainz livrent la course des marchandises, et à Austin, ils ont qualifié les deux McLaren sur un circuit où leur SF21 devrait avoir du mal, selon les affirmations de l’équipe.

Mais gagner des championnats, ce n’est pas seulement avoir une voiture rapide et un moteur puissant. Il s’agit d’être précis dans tous les aspects du fonctionnement de l’équipe. Et sur ce plan, Ferrari est loin d’être parfait.

S’ils frappent le marteau sur la tête avec la stratégie, ils bâclent alors un arrêt au stand, comme ce qui s’est passé avec Sainz lors de sa deuxième visite aux stands à Austin, et n’oublions pas la Turquie. Cette fois, cela lui a coûté deux positions et les points qui vont avec. Lorsque vous vous battez pour le championnat, vous ne pouvez pas vous permettre de telles erreurs.

Si Ferrari vise un titre en 2022 comme ils l’ont affirmé à plusieurs reprises, alors ils feraient mieux de régler leurs problèmes de fonctionnement le plus tôt possible, car peu importe la rapidité et la fiabilité de leur chargeur 2022 très attendu, cela ne suffira pas. pour couvrir des bévues opérationnelles à mi-course.

Daniel Ricciardo, une autre fausse aube ?

Eh bien j’espère que non. Nous voulons tous que Daniel aille bien, n’est-ce pas maintenant ?

L’Australien était dans une très bonne position tout le week-end. Était-ce le Texas BBQ dont il n’a jamais cessé de parler ? Ou est-ce la conduite qu’il a eue dans sa Chevrolet Monte Carlo 1984 de Dale Earnhardt Sr. qui a fait l’affaire ? McLaren devrait au moins garder la poitrine disponible dans sa zone d’accueil, juste au cas où.

Non sérieusement, la forme de Ricciardo à Austin rappelait ses jours Red Bull. Il a qualifié un Lando Norris hors du commun et l’a également battu dans la course. Il a également pu terminer devant une Ferrari et une Mercedes. Maintenant, nous savons ce qui est arrivé à Sainz, et la Mercedes qu’il a battue était celle de Bottas, qui pour une raison quelconque n’a pas pu dépasser d’autres voitures dans une W12 !

Mais néanmoins, une prestation impressionnante du Honey Badger, d’autant plus qu’il nous a servi du matériel vintage de Ricciardo en début de course lors de sa bagarre avec Sainz et Norris. Des trucs ébouriffants.

La lutte avec Ferrari pour la troisième place des constructeurs devenant trop serrée pour le confort, McLaren bénéficierait d’un Ricciardo à son meilleur dans les cinq courses restantes.

Coups rapides d’Austin

Une course animée de Fernando Alonso et du duo Alfa Romeo, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, et quelques extraits sonores vraiment intéressants de l’échange radio conséquent. Alonso veut récupérer son jouet et Giovinazzi refuse de le rendre… Les pauvres commissaires sportifs et directeur de course Michael Masi ont eu du pain sur la planche pour désamorcer cette bagarre de la maternelle. Une autre course solide de Yuki Tsunoda, une séance de qualification solide, la gardant propre pendant la course. Intéressant de voir les dommages infligés par le circuit cahoteux à certaines voitures, avec Alonso souffrant d’un aileron arrière cassé, Esteban Ocon souffrant d’un problème à « l’arrière de la voiture » comme il l’a dit, sans oublier le travail que Red Bull a dû faire pour renforcer les ailes arrière de ses deux voitures avant les qualifications. Un bon drive de Sebastian Vettel d’Aston Martin avec quelques belles manœuvres en route vers la dixième place. Le seul point qu’il a obtenu ne rend pas justice à l’effort qu’il a fourni, mais c’était néanmoins un bon résultat pour l’Allemand après plusieurs courses futiles.

(Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Tournez à droite pour aller à gauche ! #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/08KFM5F7Dz – Formule 1 (@F1) 25 octobre 2021