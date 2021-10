Austin, Texas, a financé son service de police. Maintenant, les électeurs décideront si la ville a besoin de plus d’officiers

AUSTIN, Texas – Au milieu des manifestations à l’échelle nationale visant à réformer la police l’été dernier, le conseil municipal d’Austin, au Texas, a décidé de réduire d’environ un tiers son budget de la police – la plus importante de toutes les grandes villes d’Amérique.

Le conseiller municipal Greg Cesar, un progressiste qui a mené la campagne pour réduire le financement, a déclaré que le vote offrait un moment pour « célébrer ce que le mouvement a réalisé pour la sécurité, la justice raciale et la démocratie ».

Mais depuis la réduction du budget, Austin est devenu beaucoup moins sûr. Selon les statistiques compilées par la société d’analyse de données AH Datalytics, la ville a connu une augmentation de près de 71% des homicides au cours de la dernière année. Alors que les homicides ont augmenté à l’échelle nationale depuis 2020, l’augmentation d’Austin est l’une des plus importantes que l’entreprise ait suivies.

Les réductions de financement ont entraîné une série de changements dans le département de police d’Austin. Les cours de cadets ont été annulés, ce qui rend plus difficile le recrutement de plus d’officiers dans la force. Certaines unités spécialisées ont été réduites. L’attrition a grimpé en flèche. En mai 2021, les pénuries de personnel policier ont entraîné une augmentation de 30 % des délais de réponse au 911.

« Récemment, le service de police d’Austin a demandé au public ici de commencer à appeler le 311 au lieu du 911 pour une multitude d’urgences et certains crimes, citant, en partie, le manque de personnel qu’ils ont. Ils n’ont tout simplement pas la main-d’œuvre », Lars Trautman, directeur national de Right on Crime, a déclaré à Fox News.

En août, le conseil – sous la pression d’une augmentation des crimes violents et d’une nouvelle loi de l’État qui pénalise les villes qui financent la police – a inversé le cours de ses coupes, approuvant une augmentation substantielle du financement de la police.

Mais les militants de Save Austin Now pensent que c’est trop peu, trop tard. Ils ont travaillé avec succès pour mettre un référendum, la proposition A, sur le bulletin de vote, avec une élection spéciale prévue pour mardi. La mesure obligerait la ville à maintenir deux policiers pour 1 000 habitants (Austin est actuellement d’environ 1,6), à promouvoir une formation supplémentaire et à offrir des incitations pour recruter des policiers qui parlent des langues supplémentaires.

« Les gens ici localement ne veulent pas financer les efforts de financement de la police. Ils ne veulent pas financer la police », a déclaré à Fox News le cofondateur de Save Austin Now, Matt Mackowiak, qui est également un militant républicain de longue date.

Il serait facile de penser que Save Austin Now se tourne vers les moulins à vent, étant donné que la ville est connue pour ses valeurs progressistes. Mais malgré l’opposition de la plupart des politiciens locaux et des militants progressistes, les électeurs ont soutenu au printemps l’interdiction des campements de sans-abri – un autre effort de Save Austin Now.

Les lignes de bataille autour de la proposition A sont tracées de la même manière.

Le Parti démocrate du comté de Travis et des dizaines d’organisations progressistes ont formé No Way On Prop A, une coalition qui soutient que le transfert de dizaines de millions de dollars dans le personnel et l’embauche de la police saperait les autres priorités de la ville. Leurs panneaux, qui parsèment les quartiers de gauche d’Austin, implorent les électeurs de « protéger les parcs et les bibliothèques d’Austin » en votant contre la mesure.

« Ce qu’ils essaient de faire, c’est de créer un mandat non financé qui … financerait ensuite nos écoles, nos bibliothèques, nos parcs et EMS et licencierait », a déclaré à Fox News la présidente du Parti démocrate du comté de Travis, Katie Narjanjo.

Il y a aussi la question de savoir si le financement à lui seul pourrait résoudre les problèmes de dotation de la police.

« APD a un problème de recrutement. Ils n’ont pas de problème de financement », a déclaré Naranjo. « Et donc je soutiens qu’ils soient entièrement dotés. En même temps, ils n’ont pas besoin d’officiers supplémentaires ou de fonds supplémentaires s’ils ne peuvent même pas pourvoir les postes qu’ils ont maintenant. »

Récemment, le bureau du shérif du comté de Spokane a installé un panneau publicitaire annonçant une prime à la signature de 15 000 $ pour attirer les policiers d’Austin. En effet, l’est de Washington offrirait probablement un climat plus convivial aux officiers qu’Austin, qui a vu d’importantes émeutes visant les officiers en 2020. Il n’est pas clair qu’attribuer au département un budget plus important résoudrait à lui seul les problèmes de personnel si le climat politique d’Austin est considéré comme hostile au potentiel. recrues policières.

Début octobre, l’Austin Firefighters Association s’est prononcée contre la proposition A. Le président de l’AFA, Bob Nicks, n’est pas un idéologue anti-policier. Il sympathise avec la police et a raconté à Fox News comment son propre fils, qui est également pompier, a été attaqué avec des pétards lors des émeutes anti-policières.

Mais il craint que le référendum ne nuise à son département.

« Le problème, c’est que la loi est mal rédigée et va littéralement éviscérer d’autres entités de sécurité publique », a déclaré Nicks.

Donald Baker, le secrétaire de l’association de police, n’était pas d’accord, arguant qu’il y avait plus qu’assez d’argent dans le budget pour financer la proposition A.

« Le conseil municipal devra-t-il examiner certains de leurs projets favoris et certaines de leurs autres dépenses discrétionnaires et décider qu’ils veulent remettre cet argent dans les services de police? Oui, ils le feront. » dit Boulanger.

Pratiquement tous les résidents d’Austin avec lesquels Fox News s’est entretenu ont déclaré que les crimes violents étaient un problème, mais ils n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si le renforcement de l’APD améliorerait les choses.

Tardrick Fowler Sr. a perdu son fils à la suite de violences armée l’année dernière. La police a statué que la mort était un suicide, mais Fowler n’a pas fait confiance à l’enquête. Il s’inquiète du niveau de violence armée à Austin, mais il est sceptique quant au fait que l’ajout de plus d’officiers contribuera à rendre Austin plus sûr.

« Ils ne nous connaissent même pas. La majorité d’entre eux sont blancs », a-t-il déclaré à Fox News, affirmant que la police n’avait aucun lien avec sa communauté.

Le débat sur le rôle de la police dans un contexte d’augmentation record des homicides fait rage dans tout le pays.

Une enquête Pew récemment publiée a révélé que 47% des Américains pensent que les dépenses de la police dans leur région devraient être augmentées, tandis que 37% disent qu’elles devraient rester à peu près les mêmes. Seulement 15 % étaient en faveur de la réduction du financement de la police.

L’enquête a également révélé que les démocrates noirs et hispaniques étaient plus susceptibles que les démocrates blancs de soutenir une augmentation du financement de la police locale.

Mackowiak, le co-fondateur de Save Austin Now, est optimiste quant aux chances de la proposition A aux urnes.

« C’est une proposition simple, équilibrée, réfléchie et raisonnable, et je pense qu’elle passera », a-t-il déclaré.