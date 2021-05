Austin Texas s’attaque à la flambée de l’itinérance ⋆ .

Austin, Texas (RoschetzkyIstockPhoto / .)

Comment la ville progressiste du Texas a dit «assez» avec une mauvaise politique sur le camping public.

Austin, Texas, jouit d’une image bien méritée en tant que ville cool et en croissance rapide, avec de la bonne nourriture, une vie nocturne, une industrie technologique en plein essor, l’Université du Texas et des événements majeurs tels que le festival de musique Austin City Limits, South by Southwest, et Formule 1. Mais au cours des deux dernières années, elle a acquis une nouvelle réputation: une ville en crise de sans-abrisme, alimentée par une politique mal acceptée de «camping».

Le 1er juillet 2019, une ordonnance sur le camping public est entrée en vigueur qui a rendu le camping public ouvert et non réglementé licite dans presque tous les espaces publics d’Austin. Les conséquences ont été profondes immédiatement. Les refuges pour sans-abri se sont vidés, les sans-abri ont commencé à se rendre à Austin, les principales intersections avaient la forme de grands campements, et même Town Lake, parmi les quartiers les plus beaux et les plus appréciés de notre ville, a été envahi par des tentes et des campements de fortune.

Austin a encouragé le vagabondage comme choix de style de vie et n’a rien fait pour se préparer aux conséquences du changement de politique. Nous ne sommes pas du tout d’accord sur la politique nationale, mais lorsque nous nous sommes rencontrés il y a environ deux ans, nous avons rapidement réalisé que l’activisme de la base dirigé par les citoyens serait le seul moyen de sauver Austin de devenir une ville en faillite comme Los Angeles ou San. Francisco.

Nous avons fondé Save Austin Now, notre organisation à but non lucratif non partisane qui a pour mission d’éduquer les électeurs sur les politiques de la ville et les problèmes de niveau de vie. Nous faisons cela depuis près de deux années complètes.

En septembre 2019, nous avons appris que plaider pour le rétablissement de l’interdiction de camping ne serait jamais possible avec notre conseil municipal actuel. En février 2020, nous avons lancé une pétition pour mettre une ordonnance pour rétablir l’interdiction du camping public à Austin sur le bulletin de vote.

On nous a refusé la certification des 20 000 signatures nécessaires lors de notre première tentative (qui fait l’objet de litiges actifs). En décembre 2020, nous avons lancé un deuxième tour. Après seulement 50 jours, nous avons recueilli 30 000 signatures et rendu 27 000 signatures validées. En février, nous avons été accrédités pour les élections du 1er mai.

Après une campagne de dix semaines, notre organisation sœur, Save Austin Now PAC, a remporté une victoire écrasante aux élections à Austin (58-42 pour cent), avec plus de 156 000 votes exprimés lors d’une élection municipale à faible taux de participation sans candidat local sur le bulletin de vote. . Ce résultat est venu dans une ville avec seulement 21 pour cent d’électeurs républicains.

En fin de compte, nous avons remporté les votes d’au moins 40% des démocrates, au moins 85% des indépendants et au moins 90% des républicains. Voilà à quoi ressemble une coalition gagnante. Si une victoire comme celle-ci est possible à Austin, l’une des villes les plus progressistes d’Amérique, alors c’est possible n’importe où. Les ingrédients nécessaires étaient les suivants: un véritable partenariat non partisan; un accent sur les données, l’organisation, le recrutement de bénévoles, la collecte de fonds et un contact efficace avec les électeurs; et un acharnement absolu.

L’itinérance est un défi épineux. Cela implique des problèmes épineux tels que la santé mentale, la toxicomanie et l’alcoolisme, la formation professionnelle et un autre problème souvent ignoré: la non-conformité.

Il y a une partie de la population sans-abri qui ne se conformera pas aux ordonnances et aux lois locales et refuse d’accepter un logement ou des services. Il s’agit d’une tranche étroite de la population, mais elle nécessite une solution sur mesure qui commence par l’application des lois existantes.

Dès le début, nous avons pensé que désirer une ville sûre pour les sans-abri et les résidents ne devrait pas être trop demander. Mais pour nos dirigeants municipaux, c’était trop demander.

Neuf membres du conseil sur dix et notre maire se sont opposés à nos efforts. L’architecte, le membre du conseil Greg Casar, et notre maire, Steve Adler, ont mené une campagne agressive en faveur de la poursuite de l’ordonnance désastreuse sur le camping public.

Nous estimons que notre population de sans-abri au cours des deux dernières années a doublé, passant de 2 500 à 5 000 personnes. Pendant ce temps, la sécurité publique, la santé publique, le tourisme et l’image de notre ville ont tous été lésés. Chaque quartier, chaque intersection majeure, chaque parc de la ville, chaque hôtel, restaurant, immeuble en copropriété et immeuble d’appartements a été affecté négativement par cette politique.

Pire encore, nos sans-abri vivent dans des terrains de camping insalubres, insalubres et non réglementés, avec des quantités massives de déchets humains et d’ordures physiques qui s’accumulent, où des drogues dures sont vendues et où les prédateurs commettent des coups de couteau, des agressions violentes et même des viols sur une base quotidienne. Malgré ces faits qui donnent à réfléchir, nos dirigeants municipaux ont refusé d’admettre cette réalité.

Devrait-il falloir 23 mois pour annuler une politique à laquelle 58% s’opposent? Nous étions prêts à faire cet investissement en temps et en énergie. Tout le monde ne le serait pas. Maintenant, notre ville se concentre sur des solutions réelles et éprouvées pour le sans-abrisme.

À Austin, nous avons deux exemples brillants: Community First Village, géré par Mobile Loaves and Fishes, qui compte plus de 500 minuscules et micro-maisons sur place et est un exemple fantastique de lutte contre le sans-abrisme en offrant une communauté, la dignité qui accompagne le travail et la réintégration. du contrat social qui régit toutes les vies productives. De même, le Camp Esperanza, qui se trouve sur un terrain donné par l’État du Texas et est géré par The Other Ones Foundation, construit 238 structures temporaires pour fournir aux sans-abri un abri sûr pour dormir tranquillement, l’eau courante et l’électricité, et la protection du privé. propriété.

Si votre ville est en crise, pensez à reproduire notre approche. Nous serions ravis de vous aider avec ce que nous avons appris. Le camping non réglementé n’est bon pour personne.

Matt Mackowiak et Cleo Petricek sont cofondateurs de Save Austin Now, une organisation éducative à but non lucratif axée sur l’éducation des résidents sur les problèmes de niveau de vie.