Austin Todd Stryker condamné pour le meurtre d’Hannah Bender

Un juge de Géorgie a ordonné à un homme de 24 ans de passer le reste de sa vie derrière les barreaux pour le meurtre en 2019 d’une femme qu’il avait abattue d’une balle dans la tête et poignardée plus de 30 fois avant d’enterrer son corps dans une tombe peu profonde. Juge de la Cour supérieure Kathlène F. Gosselin condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à Austin Todd Stryker pour avoir tué un jeune de 21 ans Hannah Bender, a rapporté le Gainesville Times.

S’adressant à Stryker lors de l’audience de détermination de la peine de mercredi devant la Cour supérieure du comté de Dawson, le juge Gosselin aurait déclaré que le témoignage de l’accusé était « aussi froid, manipulateur et intelligent que je l’ai entendu, ce qui me fait croire que vous êtes un grave danger quel que soit votre âge ».

« Je ne peux pas en toute conscience vous donner l’espoir d’une libération conditionnelle dans cette affaire », a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, un jury a condamné Stryker pour 24 chefs d’accusation liés à la mort de Bender, notamment meurtre malveillant, voies de fait graves, coups et blessures aggravés, violation de la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue (SGTPA), dissimulation de la mort d’un autre et falsification de preuves.

Les procureurs dans l’affaire – qui auraient choisi de ne pas présenter de nouvelles preuves à l’audience – ont salué la condamnation à perpétuité, affirmant que la conduite de Stryker était « particulièrement odieuse ».

« L’État est reconnaissant que le juge Gosselin ait prononcé la peine maximale dans la condamnation pour meurtre de Stryker, la seule qui rendrait justice à la famille de Hannah Bender », a déclaré le procureur du district judiciaire du Nord-Est. Lee Darragh a déclaré dans un communiqué à l’issue de la procédure. « Tous les cas de meurtre sont horribles, bien sûr, mais les actions de cet accusé étaient particulièrement odieuses. »

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, les autorités et des témoins ont déclaré que Stryker était membre d’un gang appelé « THIS ». Le chef du gang, 79 ans Jerry Harper, a approuvé que Stryker tue Bender pour s’assurer que la femme ne dirait pas à la police leur prétendu vol à main armée en juillet 2019 d’un Dollar General dans le comté de Lumpkin. Harper a plaidé coupable en octobre à des accusations de racket impliquant un homicide ; il a été condamné à 20 ans de prison et 10 ans supplémentaires de probation.

Stryker a pris sa défense lors de son propre procès et aurait déclaré que le 14 septembre 2019, Bender s’était accidentellement tiré une balle dans la tête en conduisant avec lui et Isaac Huff, un membre présumé d’un gang et co-accusé. Selon la version des événements de Stryker, il prévoyait de voler de la méthamphétamine à un trafiquant de drogue et a donné l’arme à feu à Bender pour montrer qu’il pouvait voler au trafiquant. Il a affirmé que Bender avait regardé son téléphone et avait tenu l’arme dans le mauvais sens, la faisant se décharger.

Les procureurs ont déclaré que Stryker avait poignardé Bender au moins 32 fois. Stryker aurait prétendu qu’il l’avait fait pour drainer son corps de sang, rendant ainsi les restes plus légers. Il a également dit que lui et Dylan Patrick Reid – qui a déjà plaidé coupable dans une affaire de voies de fait graves et a témoigné dans le procès Stryker – a enveloppé le corps de la victime et a mis sa dépouille dans un foyer appartenant à Huff, qui a conclu un accord de plaidoyer concernant l’élimination du corps.

Malgré l’affirmation de Stryker selon laquelle la mort elle-même était un accident, les procureurs ont cité les témoignages de Reid, Huff et d’une femme nommée Bailey Williams – qui indiquaient tous que l’accusé voulait tuer Bender parce qu’il craignait qu’elle ne se rende à la police au sujet du vol à main armée.

