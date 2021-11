Austin Todd Stryker reconnu coupable du meurtre d’Hannah Bender

Un jury a condamné un homme de Géorgie pour meurtre et autres chefs d’accusation pour avoir tiré et poignardé à mort une femme. Austin Todd Stryker, 24 ans, tué Hannah Bender, 21 ans, parce qu’il craignait qu’elle parle aux flics d’un vol à main armée en juillet 2019, selon les autorités dans un rapport de Dawson County News.

« Tout au long du procès et de la préparation de cette affaire, l’objectif de notre bureau a toujours été, et continuera d’être, d’obtenir justice pour Hannah Bender », a déclaré le procureur du district judiciaire du Nord-Est. Lee Darragh a déclaré dans un communiqué obtenu par Law&Crime. « Le jury a accompli cela aujourd’hui dans son verdict le plus apprécié. Nous attendons maintenant avec impatience la détermination de la peine au cours de laquelle nous nous concentrerons sur la responsabilité complète d’Austin Stryker. Ma gratitude va également aux procureurs adjoints de district Conley Greer et Shiv Sachdeva, tous dans mon bureau, dont l’aide leur a été inestimable, et à Kristen Perry du GBI pour son excellente enquête. »

Darragh a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de peine de mort, selon le rapport. La condamnation est en attente.

Selon les autorités et les témoignages de coaccusés accusés d’autres crimes, Stryker était membre d’un gang appelé « THIS ».

Stryker aurait déclaré que le 14 septembre 2019, Bender s’était tiré une balle par accident. Dans sa version des événements, il prévoyait de voler de la méthamphétamine à un trafiquant de drogue et a donné l’arme à feu à Bender pour montrer qu’il pouvait voler au trafiquant. Il a affirmé que Bender avait regardé son téléphone et avait mal tenu l’arme.

Les procureurs ont déclaré que Stryker avait poignardé Bender au moins 32 fois. Stryker a déclaré qu’il l’avait fait pour alléger Bender en réduisant les fluides corporels. Stryker a dit que lui et Dylan Patrick Reid– qui a déjà plaidé coupable dans une affaire de voies de fait graves et a témoigné dans le procès Stryker – a enveloppé le corps de la victime et a mis les restes dans un foyer appartenant au coaccusé Issac Huff, qui a conclu un accord de plaidoyer dans le cadre de l’élimination du corps.

Malgré l’affirmation de Stryker selon laquelle il s’agissait d’un accident, les procureurs ont cité Reid, Huff et une femme nommée Bailey Williams en affirmant qu’il voulait tuer Bender parce qu’il craignait qu’elle se rende à la police au sujet d’un vol à main armée en juillet 2019.

Une accusation de falsification contre Williams, qui aurait jeté les biens de Bender, est en cours. C’est aussi le cas contre la femme de Stryker, Elizabeth Donaldson, qui aurait aidé à déplacer le corps de Bender et à dépouiller des parties de son camion. Jerry Harper, 79 ans, qui était le chef présumé de THIS et aurait approuvé le meurtre, fait face à des accusations, notamment d’entrave à l’arrestation ou à la punition d’un criminel.

