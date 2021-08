Austin Trout gagne aux points et Mike Pérez avec un superbe KO à Dubaï

in

Hier soir à Dubaï (Emirats Arabes Unis), Legacy a organisé l’une des premières soirées qu’elle a prévues pour ce lieu du Moyen-Orient.

Dans le match principal, le super poids welter Austin Trout (34-6-1, 18 KO) a battu Alejandro Dávila (22-3-2, 9 KO) par décision unanime, et a demandé une nouvelle opportunité de concourir pour le titre mondial, des années plus tard du dernier.

En demi-base, Mike Pérez (25-3-1, 16 KO) est revenu sur le ring trois ans plus tard avec un superbe KO de Tony Salam (14-3, 9 KO), fruit d’un bon travail antérieur et culminant avec un crochet qui a laissé l’Africain sans réponse. Pérez (sur la photo) veut terminer le plan qu’il a confié à ESPABOX il y a quelques jours https://www.espabox.com/la-dura-historia-de-mike-perez-nos-la-cuenta-en-espabox / et il se sentait très à l’aise dans son retour au sport actif.

Chez les super-moyens, Anthony Sims (21-1, 19 KO) a pu contrôler Hernán David Pérez (8-4, 3 KO) et le battre par KO technique au neuvième round après deux précédents renversements, laissant une belle image. Son prochain rival potentiel, Rocky Fielding, a reçu des insultes et des railleries de Sims depuis la première rangée de chaises.