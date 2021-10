Austin, une piste cahoteuse et dangereuse avec Márquez comme favori

02/10/2021 à 01h47 CEST

MOTOGP : Grand Prix des Amériques

Les choses sont en effervescence dans le paddock MotoGP. De nombreux pilotes se sont plaints que la piste d’Austin est de loin la pire de la Coupe du monde à cause des nids-de-poule et des fissures trouvés sur la piste du Texas au point que beaucoup ont déclaré qu’ils voteraient contre la course. Pour le moment, le coureur qui s’est le mieux adapté aux conditions changeantes de sec et de pluie est un Marc Márquez qui semble avoir retrouvé ses meilleurs sentiments après une deuxième place à Aragon et une quatrième à Saint-Marin. Le coureur de Cervera est neuvième au championnat du monde et n’a rien à perdre sur un circuit où la chute est assez facile.

La victoire du champion du sextuple champion MotoGP est payée à [1.75] étant une opportunité pour ceux qui pensent que Márquez est prêt à être l’homme qui a tyrannisé la moto au cours des cinq dernières années. Le Catalan a beaucoup d’avantage sur le leader de la Coupe du monde, Fabio Quartararo, qui apparaît au quota [5.00] à égalité avec Francesco Bagnaia. Il est curieux qu’ils viennent tous les deux d’avoir participé à un combat titanesque lors de la dernière course à Saint-Marin et qu’ils soient si loin d’un Márquez qui n’a remporté qu’une seule course toute la saison… et ils sont 15 !

Plus loin dans les quotas, on retrouve un Jack Miller qui est le porte-drapeau de l’irrégularité. L’Australien a remporté quelques courses cette saison, mais s’est engagé dans de nombreuses autres en tant que pilote imprévisible. Celui qui veut risquer peut le mettre en gagnant par quota [6.00]. Bien que si nous voulons nous rendre pour casser la tirelire nous ne devons pas aller trop loin, nous avons l’actuel champion du monde Joan Mir au quota [25.00]. D’accord, le pilote Suzuki n’a pas gagné de course cette saisonMais c’est aussi vrai que sa régularité lui a permis de se classer troisième du championnat. Maintenant, il doit commencer à gagner et dans des circonstances défavorables, sa performance est généralement meilleure que les autres.

Un grand week-end de moto nous attend à Austin, l’une des pistes les plus amusantes de tout le championnat du monde. Reste l’option romantique de parier sur un Valentino Rossi qui ne veut pas prendre sa retraite sans victoire. ‘Le Docteur’ est très vieux et c’est pourquoi il est inscrit à un quota [100.00]Mais n’oublions pas que les conditions sont extrêmes et que l’expérience et le savoir freiner brillent dans ce type de scénarios. Précisément les qualités du nonuple champion du monde.