Australian Safe Shepherd: Quel est le nouveau buzz générateur de crypto $ ASS?

Il y a un nouvel altcoin en liberté, et il enfreint toutes les règles. Berger australien sûr (CCC:ASS-USD) est un jeton meme si imperturbable dans son manque d’utilité qu’il attire les investisseurs de gauche à droite. Les détails derrière cela sont ridicules. Poursuivez votre lecture sur le jeton hyper-volatile et décidez vous-même si vous êtes dans la blague ou si c’est une perte de temps.

Source: Shutterstock

ASS est le produit du boom de l’altcoin à la mi-avril. Depuis Dogecoin (CCC:DOGE-USD) alors une course de taureaux imprévue, un nombre incalculable de jetons et de pièces apparaissent; certains ont une utilité légitime et certains n’existent que pour ne pas faire de même avec le pack. Australian Safe Shepherd a clairement indiqué qu’il appartenait à ce dernier groupe.

La pièce a une offre maximale de 200 sextillions. Cela n’a aucune utilité. En fait, le site Web a un «livre blanc» et une «feuille de route» grossièrement dessinés pour souligner que son objectif est simplement de se diriger vers la lune. En tant que reproduction du très controversé SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD), il adopte un modèle de pool de liquidité similaire. Les vendeurs paient une pénalité de 10%; la moitié va aux détenteurs tandis que l’autre moitié va à la piscine. En dehors de la collecte de valeur, les investisseurs ASS peuvent dépenser leurs jetons sur des NFT très racés, mais rien d’autre.

La crypto australienne Safe Shepherd ($ ASS)

Le jeton est le produit du développeur canadien «Crypto Liv». Liv a levé le protocole $ ASS de SafeMoon au moment où il commençait sa propre ascension et a annoncé le jeton presque exclusivement avec des mèmes. Maintenant, avec le soutien du musicien Hudson Mohawke et Tabouret de bar Sports ‘ Caleb Pressley, ça prend de la vitesse. Le jeton est actuellement en hausse de 623%, avec une augmentation du volume des transactions de plus de 3800%.

L’histoire d’ASS est bizarre, impressionnante et sans précédent. Les investisseurs sautent dans le wagon juste pour pousser la pièce sur la lune et, espérons-le, gagner de l’argent entre-temps. Il y a cependant un certain nombre de drapeaux rouges avec le jeton. Dans cet esprit, les investisseurs devraient faire preuve de beaucoup de légèreté avec cet altcoin.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.