Australie, boom des escroqueries Bitcoin – The Cryptonomist ⋆ Crypto new media

Les escroqueries à l’investissement ont augmenté en Australie, dont la moitié concerne le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Plus précisément, au cours des six premiers mois de 2021, il y a 60 millions de dollars de pertes, plus de la moitié concentré dans les escroqueries Bitcoin et crypto-monnaie.

Escroqueries Bitcoin en Australie

Selon l’ACCC (Australian Competition & Consumer Commission), les escroqueries au Bitcoin et à la crypto-monnaie ont généré des gains pour les escrocs (et des pertes pour les investisseurs), s’élevant à 29 millions de dollars. Parmi ceux-ci, 25 millions de dollars ne concernent que Bitcoin.

Le fait qu’il s’agisse d’un véritable boom est démontré par le fait que tout au long de 2020, les escroqueries sur le thème du Bitcoin se sont arrêtées à des pertes de 17,8 millions de dollars.

Délia Richard, vice-président de l’ACCC, explique :

«Plus de la moitié des 70 millions de dollars de pertes étaient dues à la crypto-monnaie, en particulier via Bitcoin, et les escroqueries à la crypto-monnaie étaient également le type d’escroquerie à l’investissement le plus souvent signalé, avec 2 240 rapports. Méfiez-vous des opportunités d’investissement à faible risque et à rendement élevé. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Les escroqueries sur le thème du Bitcoin proposent généralement des programmes d’investissement très rentables avec algorithmes miraculeux qui peut faire beaucoup d’argent en peu de temps. Souvent, ces programmes utilisent célébrités comme sponsors; Dommage que le VIP en question ne soit au courant de rien, et qu’il n’ait jamais utilisé la plateforme qui lui est attribuée.

Le fait est que la victime reçoit en fait de petits retours, au début, puis les escrocs disparaissent dans les airs.

Escroqueries « romantiques »

Les escroqueries sur le thème de la crypto-monnaie sont également incluses dans ce que l’on appelle les appâts romantiques. Dans ce cas, l’escroc établit une véritable relation avec la victime, souvent via les réseaux sociaux. Lorsqu’ils sont sûrs de la confiance acquise, ils les convainquent d’investir généralement dans des crypto-monnaies et des obligations.

Les victimes, dans ce cas, sont presque toujours des jeunes, qui croient en l’opportunité d’un gain facile, et s’inscrivent sur des sites « improbables » où d’énormes possibilités d’enrichissement sont offertes. Comme ci-dessus, si quelque chose est trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas vrai.

La montée des arnaques aux crypto-monnaies

Avec la pandémie, le confinement, les restrictions, les difficultés économiques, les arnaques de ce type se sont multipliées. En fait, beaucoup pris un peu par désespoir, un peu par naïveté, ont cherché d’autres moyens de gagner de l’argent, dans certains cas en s’appuyant sur les mauvaises personnes. C’est pourquoi entre 2020 et 2021, il y aura une forte augmentation des fraudes.

Australie n’est pas seule. Selon les rapports de ., c’est pire en Chine, où les fraudes de ce type ont permis aux escrocs d’empocher jusqu’à 2,2 milliards de dollars entre 2019 et 2021.

Comment se protéger

Bien que de nombreuses escroqueries soient bien orchestrées, vous pouvez prendre certaines mesures pour éviter de tomber dans le piège.

Le premier conseil est toujours de méfiez-vous de ceux qui promettent de l’argent facile. Alors vous devriez toujours vous demander qui est l’expéditeur d’un e-mail ou la personne proposant un investissement. Pour investir, il vaut toujours mieux s’appuyer sur des plateformes connues. Et puis étudiez : connaître le produit dans lequel vous investissez est une arme fondamentale pour comprendre si vous vous dirigez vers quelque chose de sûr ou à un risque différent.

Le dernier conseil est toujours valable, même dans le cas d’investissements légitimes : n’investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre.