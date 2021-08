Australie Covid chaos: avertissement de tension Delta alors que la police envoie des hélicoptères pour nettoyer les plages | Monde | Nouvelles

in

En Australie, les forces armées et des milliers de policiers ont été chargés de faire respecter un confinement « zéro Covid ». La capitale, Sydney, est actuellement soumise à des restrictions strictes de confinement à domicile pour tenter de freiner la souche Delta du virus. Mais, un médecin de premier plan a averti qu’il y a une chance “proche de zéro” d’arrêter la variante Delta dans le pays et un déploiement plus important du vaccin AstraZeneca doit être utilisé pour arrêter l’augmentation des cas.

Le professeur Bruce Robinson, président du Conseil national australien de la santé et de la recherche médicale, appelle à un déploiement rapide du vaccin dans tout le pays.

Il a déclaré: “La chance d’éliminer cela est proche de zéro.

“Il y a beaucoup de gens à qui j’ai parlé qui partagent ce point de vue.

“Nous pourrions le supprimer, mais il est vraiment peu probable que nous l’éliminions.

“C’est parce que nous voyons des gens qui sont clairement contagieux sans le savoir et ils sont dehors.”

S’adressant au Daily Telegraph, il a déclaré: “Le gouvernement est constamment assailli par des scientifiques dont les prévisions semblent viser à remplir un objectif, nous maintenant enfermés.

“Nous sommes dans un état d’irréalité, c’est comme si nous n’avions pas besoin d’économie, nous n’avions pas besoin de nous rencontrer, nous n’avions pas besoin de faire quoi que ce soit qui rende la vie utile. Mais nous le faisons.”

La situation est rendue plus dangereuse car seuls 17,73 pour cent des adultes australiens ont été complètement vaccinés.

Un hélicoptère de la police a été filmé en train de fondre au-dessus de Gordon’s Bay alors qu’un avertissement était lancé.

Dans les images, qui ont ensuite été publiées sur les réseaux sociaux, les haut-parleurs de la police ont été entendus en disant: “Tout le monde se rassemble-t-il à Gordon’s Bay, s’il vous plaît, passez à autre chose.

“La police locale a été prévenue et sera présente sous peu.

« Quiconque enfreint l’ordre de santé publique se verra infliger une amende. »

Un porte-parole de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré: “Près de 1 000 personnes ont été interrogées, s’assurant qu’elles respectaient les exigences de la LGA.

“Les agents appliquaient également des codes QR dans les grands détaillants de Maroubra, Bondi et Eastgardens.”

Mme Berejiklian a supplié les habitants de Sydney de ne quitter leur domicile que pour l’essentiel, comme l’exercice, les courses, les travaux vitaux ou pour se faire vacciner.

Elle a annoncé : « Supposons que vous ayez le virus, ou que les personnes avec lesquelles vous entrez en contact aient le virus.

“Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des gens qui ont le virus vaquer à leurs occupations.”