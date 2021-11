Australie : Des millions de crabes cannibales provoquent la fermeture de routes sur l’île Christmas | Monde | Nouvelles

Les bestioles ont été trouvées dans toute l’île, forçant les routes à fermer en raison de la prise de contrôle. Cette énorme migration d’animaux a causé du chaos aux gens de toute l’île.

Un porte-parole de Parks Australia, qui se soucie de la faune et de la verdure du pays, a déclaré: « Avec la migration du crabe rouge en plein essor sur l’île Christmas, les crabes se présentent partout, y compris à la porte d’un immeuble de bureaux.

« Notre personnel a géré la circulation, ramassé les crabes des routes et fourni des mises à jour à la communauté sur les fermetures de routes. »

On estime qu’environ 50 millions de crabes migrent de la forêt vers l’océan en octobre et novembre.

En arrivant à l’océan, cela donnera aux crabes un espace pour s’accoupler après leur migration.

La directrice par intérim du parc national, Bianca Priest, est devenue en quelque sorte une attraction pour les visiteurs et les résidents de l’île.

Mme Priest a déclaré: « Le naturaliste de renommée mondiale Sir David Attenborough a décrit la migration du crabe rouge comme » comme un grand rideau écarlate descendant les falaises et les rochers vers la mer « et a considéré le tournage du spectacle comme l’un de ses 10 plus grands moments télévisés.

« Au fil des ans, les visiteurs ont voyagé de tous les coins du monde pour assister à ce phénomène de la faune. »

Mais ce n’est pas une caractéristique inattendue de l’île.

LIRE LA SUITE: Un nouveau sondage montre que l’Écosse est divisée sur le deuxième référendum

Certains travailleurs de l’île ont dû retirer les crabes de certaines routes pour s’assurer que les gens puissent continuer à voyager.

Aussi impressionnante soit-elle, cette migration a un côté beaucoup plus sombre.

Les bébés qui ont migré vers l’océan lors de leur premier voyage sont souvent régalés par les adultes pendant cette période.

Cependant, en plus de leurs petits, les crabes se régalent également de feuilles, de fruits, de fleurs et de graines.

Les millions de crabes sont capturés en rampant le long des routes et des maisons très fréquentées à la poursuite de l’océan.

Une photo capture également le moment étonnant où les crabes – de manière ordonnée – escaladent un pont pour traverser une route très fréquentée.