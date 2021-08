Australie et Slovénie, pour la médaille de bronze

08/07/2021 à 08:21 CEST

L’Australie et la Slovénie s’affronteront pour la médaille de bronze dans un affrontement dans lequel Luka Doncic cherche sa première médaille olympique. Aucune des deux équipes n’a pu battre son rival en demi-finale (États-Unis et France, respectivement) et ils se battront pour la troisième place et monteront sur la dernière marche du podium, ce qu’ils n’ont jamais réalisé auparavant.

Le gardien des Dallas Mavericks Luka Doncic entre dans l’histoire avec l’équipe slovène, qu’il a menée à la lutte pour les médailles lors de sa première apparition aux Jeux Olympiques. Avec 48 points aux débuts, la deuxième meilleure note de la compétition, et étant le leader face aux grands cocotiers comme l’Argentine, l’Espagne ou la France, l’ex du Real Madrid est l’un des grands joueurs de Tokyo 2020.

Les Australiens, pour leur part, ils n’ont pas pu se débarrasser du champion des États-Unis malgré le bon niveau de compétition dont ils ont fait preuve en demi-finale et tout au long du tournoi. Avec Patty Mills comme leader absolu, les océaniques veulent obtenir même le mauvais goût dans la bouche de la dernière Coupe du monde, où ils sont tombés en prolongation contre l’Espagne par Ricky Rubio, les frères Gasol et un long etcetera.

La Slovénie, un dur à cuire pour l’Australie

L’Australie a un certain avantage concurrentiel à Tokyo 2020 : Bien qu’il n’ait jamais été en mesure de remporter une médaille, l’océanique a disputé, avec cela inclus, un total de 14 éditions aux Jeux Olympiques. La Slovénie, championne d’Europe en titre, est la grande recrue. Il n’a jamais joué d’épreuve olympique et l’inexpérience peut lui coûter cher, même si le match ne pourrait être plus égal.

Les deux équipes ont une défense solide et un grand danger dans le tir extérieur. Au cours de la dernière décennie, ils se sont rencontrés jusqu’à six fois, dont quatre lors d’un match officiel, avec un bagage serré, mais à la couleur slovène : quatre victoires et deux défaites. En 2015, la dernière fois les deux blocs se sont rencontrés directement, se sont terminés par une victoire pour l’Australie par 51-66.