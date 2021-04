Australie trade WIN: la superstar du Brexit Truss obtient une «percée majeure» dans un accord de 18 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

La secrétaire au commerce international a tenu des réunions avec son homologue australien à Londres pour obtenir un accord sur la ligne après des mois de discussions. Mme Truss avait hâte de parvenir à un accord avant Pâques, mais les pourparlers ont échoué ces dernières semaines avec des désaccords sur quelques domaines clés qui empêchent un accord.

Cette semaine, le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, s’est rendu à Londres pour aider à relancer l’élan des négociations avec les deux parties désireuses de faire passer l’accord commercial.

Bien que certaines divergences subsistent après les 48 heures de pourparlers, les responsables affirment qu’un consensus a été atteint entre le Royaume-Uni et l’Australie sur la grande majorité des éléments de l’accord de libre-échange global.

Saluant les progrès accomplis à ce jour, Mme Truss a déclaré: «Nous avons fait des percées majeures ces derniers jours et un accord est maintenant en vue.

«Je tiens à remercier Dan personnellement pour la contribution qu’il a apportée et pour son désir de conclure cet accord.

«C’est un accord qui sera utile à la Grande-Bretagne et à toutes les parties de notre économie.

«C’est une situation gagnant-gagnant pour les deux nations.

«Il s’agit d’un accord fondamentalement libéralisateur qui soutiendra l’emploi dans tout le pays et nous aidera à sortir plus forts de la pandémie, renforçant les liens entre deux démocraties qui partagent une croyance féroce en la liberté, l’esprit d’entreprise et le fair-play.

“Nous passerons les prochaines semaines à aplanir les détails et à résoudre les problèmes en suspens, en vue de parvenir à un accord d’ici juin.”

La percée dans les négociations serrées est intervenue après des pourparlers lors du dîner vietnamien de jeudi, les discussions se poursuivant sur le poisson-frites aujourd’hui.

Le Premier ministre Boris Johnson a invité l’Australie à se joindre au sommet du G7 à Cornwall qui se tiendra du 11 au 13 juin, en tant qu’allié proche du Royaume-Uni.

On espère que l’accord finalisé sera signé lors de la réunion des dirigeants mondiaux.

La Grande-Bretagne est déjà le cinquième partenaire commercial de Canberra, les deux parties étant désireuses de conclure un accord pour aider à renforcer les relations maintenant que la Grande-Bretagne est en dehors de l’UE.

L’UE et l’Australie n’ont pas d’accord de libre-échange en place, le nouvel accord devant permettre une augmentation significative des échanges.

En 2019, le commerce entre le Royaume-Uni et l’Australie valait 18,8 milliards de livres sterling et l’accord commercial pourrait aider à augmenter les exportations britanniques vers Down Under jusqu’à 900 millions de livres sterling selon les responsables de Whitehall.

Mme Truss a offert à M. Tehan des tasses Emma Bridgewater et une théière de la London Pottery Company à la suite du résultat.

Plus tôt cette semaine, une source anonyme proche du secrétaire au Commerce international a déclaré que Mme Truss avait l’intention d’être dure dans les pourparlers.

Ils ont dit que M. Tehan devait montrer que l’Australie voulait dire «action».

“Elle a l’intention de le faire asseoir dans la salle de Locarno [in the Foreign Office] dans une chaise inconfortable, il doit donc s’occuper d’elle directement pendant neuf heures », a déclaré la source au Telegraph.

«Il est inexpérimenté par rapport à Liz.

“Il doit montrer qu’il peut jouer à ce niveau.

“L’Australie doit nous montrer la couleur de son argent.

“Ce sont de grands amis à nous et parlent d’un bon jeu sur le libre-échange et veulent un accord, mais ils doivent faire correspondre ces mots à l’action.”