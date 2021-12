Australie : un garçon de 11 ans devient le sixième enfant à mourir après être tombé d’un château gonflable

Chace Harrison est décédé à l’hôpital quelques jours après l’accident en Tasmanie (Photo: .)

Un garçon est décédé à l’hôpital quelques jours après être tombé d’un château gonflable qui avait été emporté dans les airs par un vent violent.

Chace Harrison, 11 ans, est devenu le sixième enfant à mourir dans l’accident qui s’est produit jeudi dernier dans la ville australienne de Devonport, en Tasmanie.

« C’est avec le cœur lourd que je peux confirmer qu’un garçon de 11 ans est décédé à l’hôpital cet après-midi », a déclaré le commissaire de police de Tasmanie, Darren Hine.

« Nos pensées vont toujours à sa famille, ainsi qu’aux familles et aux proches de tous les enfants impliqués, pendant ce qui est une période incompréhensiblement difficile. »

Chace, 11 ans, est devenu le sixième enfant à mourir dans l’incident (Photo: Police de Tasmanie)



Des hommages ont été laissés sur les lieux (Photo: .)



Le château gonflable a été soufflé à 30 pieds dans les airs (Photo: .)

Trois garçons, tous âgés de 12 ans, et deux filles, âgées de 11 et 12 ans, sont décédés plus tôt après qu’une rafale de vent a soufflé le château gonflable dans les airs lors d’une célébration marquant la fin de l’année scolaire.

Deux autres enfants restent dans un état critique et l’un se remet à la maison après être sorti de l’hôpital.

Le vent a soulevé le château à environ 33 pieds dans les airs lors de l’événement de l’école primaire Hillcrest, auquel ont assisté environ 40 élèves.

La tragédie a déclenché une vague de chagrin dans la communauté locale et autour de l’Australie.

Cinq autres enfants, tous âgés de 11 à 12 ans, sont également décédés dans l’incident



La tragédie a laissé l’Australie stupéfaite (Photo: .)

Les gens ont laissé des fleurs à l’école, tandis qu’une collecte de fonds en ligne a permis de récolter plus de 1,2 million de dollars australiens (650 000 £).

Les lumières de Noël ont été éteintes et une veillée aux chandelles a eu lieu vendredi en souvenir des garçons et des filles décédés dans l’incident.

Les autorités de Tasmanie ont ouvert une enquête sur ce qui s’est passé, ce qui, selon elles, « prendra un certain temps ».

L’État « travaillait sans relâche avec toutes les parties concernées pour garantir que l’enquête approfondie soit menée à bien en priorité pour le coroner », a déclaré M. Hine.

Des enquêteurs médico-légaux ont été envoyés sur l’île pour aider à interroger les enfants témoins de l’accident.



