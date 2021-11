Auténtica ganga por esta barra de sonido Bose rebajada 100€

Si tu televisor no te ofrece la experiencia de sonido que esperabas o te gustaría, no hay duda que una de las mejores opciones para solucionar este problema es contar con una barra de sonido. En este sentido, no hay duda de que el fabricant Bose es uno de los grandes referentes cuando hablamos de dispositivos de sonido, y es que cuenta con un interesante catálogo. Entre todos ellos, uno de los modelos más destacados es el Barre de son intelligente Bose 300, una barra de sonido que podemos conseguir en estos moments de oferta en PcComponentes.

Un modelo que ofrece un amplio sonido, capaz de ofrecer diálogos muy claros y unos graves profundos para disfrutar de todo tipo de contenidos. Además, es un modelo que cuenta con la exclusiva technologie Bose Voice4Video, lo que permite ejecutar determinados ajustes o funciones con un simple comando de voz.

Contrôle por voz, enorme calidad y gran potencia

Por si fuera poco, esta tecnología es capaz de ampliar les capacités d’Alexa, por lo que también es posible controlar el televisor o decodificador por cable o satélite con nuestra propia voz. Por lo tanto, vamos a tener todo bajo control de forma remota, sin mandos ni botones, solo con un simple comando de voz.

Otras de las capacidades o características a destacar de esta barra de sonido Bose es su compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2 ans Spotify Connect, por lo que es posible transmitir de forma inalámbrica todo lo que queramos de la manera más sencilla y rápida posible desde nuestro móvil o tablet. Gracias a la app Bose Music, es posible configurar la barra de sonido, elegir el asistente de voz o elegir nuestra música favorita desde un único sitio.

A nivel de diseño, isa barra de Bose Smart Soundbar 300 tiene un aspecto moderno con une gran calidad de materiales. Las dimensiones de la misma son 69,85 cm de large, 10,16 cm de profondeur et 5,71 cm de haut. Un modelo de perfil bajo que podemos colocar incluso debajo del televisor o incluso anclarla directamente a la pared con un soporte compatible con este modelo. El peso de la barra es de 3,17 kilogramos y cuenta con un cable de 1,52 cm de largo.

Offre pour la barre de sono Bose Smart Soundbar 300

El precio oficial o de venta recomendado para esta barra de sonido Bose que ofrece una potencia de 100W es de 499 euros, pero gracias a la oferta que encontramos ahora mismo en PcComponentes es posible beneficiarse de un descuento del 20%. Esto significa que podemos ahorrarnos 100 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dura la oferta.

La oferta incluye los gastos de envío gratis, siempre y cuando el envío sea dentro de la península y un plazo de entrega de tan solo un día hábil, ya que se trata de una barra de sonido available in stock para su envío inmediato. PcComponentes ofrece la opción de financiar la compra y pagar la barra de sonido hasta en 40 meses, aunque en esta ocasión tendremos que soportar ciertos intereses, por lo que el precio final será algo más elevado.