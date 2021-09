in

El modelo en cuestión es el Hisense 55A9G, une Smart TV avec pantalon de 55 pulgadas y un panneau OLED Que cuenta con las tecnologías de imagen más novedosas para ofrecer una gran calidad de imagen y el mejor colorido. Un televisor con el que poder vivir una experiencia de visionado lo más cerca a la realidad.

Enorme calidad de imagen y sonido

Oui que en este tipo de paneles, cada píxel es independiente y se puede encender y apagar de manera individual. Concretamente, esta Smart TV Hisense 55AG9 se divise en plus de 8 millions de parcelles diminutas que dan la posibilidad de ofrecer negros perfectos y plus profundos, así como diferenciar las zonas plus brillantes de las más oscuras de la manera nítida y clara y.

Oui que este modelo de Hisense es capaz también de reproducir escenas desde tan solo 0,0005 nits hasta los 800 nits, demostrando que el énorme rendimiento de las imágenes oscuras no implica una limitación en el brillo de las mismas. Un televisor, que por si fuera poco, soporta también la mayoría de formatos HDR y que está equipada con tecnología Dolby Vision IQ.

Esta Smart TV OLED de Hisense muestra imágenes en movimiento muy claras y fluidas gracias al refresco nativo de 120 HZ con el que cuenta. Además, dispone de un mode déporté que permite reproducir imágenes en movimiento ultra suaves, así como un jeu de mode o modo juego que configura el televisor para ofrecer de forma automática una baja latencia y minimizar el retraso de la entrada.

Para que la experiencia sea lo más completa posible, se trata de un modelo que cuenta con múltiples mejoras de audio. Concretamente, está equipado con un paquete de post-procesamiento avanzado capaz de ofrecer un audio completemente envolvente, gracias también a Dolby Atmos. Incluso esta Smart TV OLED de Hisense es capaz de simular que el sonido venga del techo para sentirse todavía más dentro de cada escena.

El panel de esta Hisense 55AG9 también está certificado por el laboratorio TÜV Rheinland, lo que significa que es capaz de reducir la relación de luz azulemimitida por el televisor y protegernos de esta manera del famoso cansancio ocular, sobre tolos que nos somos de e gusta pegarnos de auténticos maratones de series o películas.

Smart TV OLED Hisense de 55″ rebajada 300€

El precio oficial para esta Smart TV OLED Hisense 55AG9 es de 1799 euros, pero gracias a la oferta que encontramos and isos momentsos in MediaMarkt es posible conseguirla con un interesante ahorro. Oui que el precio final en oferta es de tan solo 1499 euros, lo que supone un descuento de nada más y nada menos que de 300 euros.

El plazo de entrega es de entre 2 et 4 jours hábiles y es una oferta que incluye los gastos de envío gratis.