Auteur de Buzzfeed : parents blancs « de-plateforme »

Un écrivain culturel de Buzzfeed soutient qu’il est temps de « déformer » les parents blancs.

L’écrivaine culturelle Alyssa Dominguez a écrit un article dans lequel elle affirmait que les parents blancs étaient le problème en ligne.

Dominguez a souligné la récente controverse de JK Rowling pour étayer son affirmation. Rowling a été critiquée pour ses commentaires concernant la communauté transgenre après plusieurs tweets « insensibles ».

« Le statut de Rowling en tant que célèbre milliardaire lui offre une protection supplémentaire et le bénéfice du doute tout en aidant à amplifier ses arguments », a écrit Dominguez. « Mais c’est précisément parce qu’elle parle en tant que femme blanche avec des » inquiétudes « sur la sécurité des femmes et des enfants que son cadrage anti-trans est accepté sur Twitter et traité par les médias en général comme digne de débat. »

En effet, elle a fait valoir que la « désinformation » contre les minorités est la plus grande partie du problème.

« Jamais explicitement présenté comme un agent de désinformation qui pourrait mériter une dé-plateforme, Rowling est un symptôme de l’écosystème médiatique actuel, dans lequel la désinformation sur les identités minoritaires est acceptée comme une controverse légitime. »

Dominguez a ajouté que « l’activisme de droite anti-noirs » et « anti-gays » ont centré les récits médiatiques sur les femmes blanches et les enfants blancs. Les parents préoccupés par le programme scolaire de leur enfant font également partie du problème, a-t-elle déclaré.

« [T]Le moment et le cadrage de ces histoires sur la race et l’éducation soulignent qu’elles n’ont pas été jugées dignes d’intérêt en raison des préoccupations des membres de la communauté au centre, des parents et des jeunes noirs, ou de l’inégalité massive et continue autour de la race et de la classe qui imprègne toujours les écoles publiques. Au lieu de cela, ils ont aidé à recadrer le débat pour centrer les angoisses des parents blancs. »

Dominguez a conclu que la suppression de la plate-forme des parents blancs est la réponse à un monde inégal.

« [P]La formation « des deux côtés » implique que nous vivons dans un monde déjà égalitaire. Nous ne le faisons pas. Et c’est un fait »

L’écrivain Christopher Rufo a critiqué l’article.

« Buzzfeed veut « déformer les parents blancs » de toute décision concernant l’éducation de leurs enfants », a-t-il tweeté. « Ils veulent utiliser l’argent des contribuables pour promouvoir l’idéologie du genre et la théorie critique de la race, sans aucune obstruction. »

