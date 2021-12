Auteur de « Laptop from Hell »: Biden a menti en disant qu’il n’était pas au courant des « opérations commerciales à l’étranger de Hunter »

Le président Biden « a menti » pendant la campagne électorale « quand il a dit qu’il ne savait rien des relations commerciales à l’étranger de son fils Hunter », allègue Miranda Devine, auteur de « Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried ». cacher. »

Biden « a rencontré plusieurs fois les partenaires commerciaux de Hunter à l’étranger » lorsqu’il était vice-président, notamment « des Mexicains et des Ukrainiens et des Russes et des Chinois et des Kazakhstanais », a déclaré Devine au podcast John Solomon Reports jeudi.

Il a rencontré certains d’entre eux à Pékin, d’autres au Café Milano et à l’Observatoire naval, la résidence vice-présidentielle, à Washington, DC

Biden a également rencontré les anciens partenaires commerciaux de Hunter, Tony Bobulinski et Devon Archer. Il a pris un selfie avec ce dernier à la Maison Blanche, que Burisma, « la société énergétique ukrainienne corrompue » qui payait à la fois Hunter et Archer, a publié sur son site Web, a déclaré Devine.

« Je pense que tout ce que vous devez savoir sur Burisma, c’est que lorsque Joe Biden a cessé d’être vice-président, Burisma a réduit de moitié le salaire de Hunter Biden », a-t-elle ajouté.

Maintenant, Hunter est « le conseiller le plus proche et le plus important de Joe Biden, et il entre et sort de la Maison Blanche, dans et hors du genre de week-end à la Maison Blanche dans le Delaware, tout le temps », a déclaré Devine.

Elle a expliqué que l’ordinateur portable de Hunter Biden, abandonné dans un atelier de réparation informatique du Delaware, montre à quel point ses finances et celles de son père étaient liées, comment ils savent « tout sur les affaires de l’autre », ont des « comptes bancaires communs, des cartes de débit partagées », et comment Hunter a payé « au moins une partie des factures ménagères de Joe – l’entretien de son manoir du Delaware ».

« [T]voici des e-mails », a-t-elle poursuivi, « où il y a ces factures en souffrance pour le manoir de Joe Biden dans le Delaware – qu’il s’agisse de réparer un mur de soutènement ou de peindre une clôture ou de réparer les volets ou de remplacer la climatisation – vous savez, plusieurs milliers de dollars pour chaque facture des entrepreneurs locaux du Delaware.

«Et ces factures, certaines d’entre elles étaient en retard depuis des mois. Je veux dire, je pense, d’après ce que j’entends, les Bidens n’étaient pas très doués pour payer leurs factures à temps.

Biden, a-t-elle déclaré, » n’a jamais semblé capable de garder la vérité de la fiction directement dans sa tête » car il a prétendu » être l’homme le plus pauvre du Congrès » et » un humble enfant de la classe ouvrière de Scranton « , ce qui est » tellement en contradiction avec les faits tels que nous les voyons » en examinant « la vie privilégiée que mène sa famille ».