Authum émerge comme le meilleur enchérisseur pour Reliance Home Finance

Reliance Home Finance (RHF) est une société du groupe Reliance, criblé de dettes et promu par Anil Ambani. (./image de fichier)

Authum Investment and Infrastructure Ltd est devenu le plus offrant pour Reliance Home Finance (RHF), une société du groupe Reliance, criblé de dettes et promu par Anil Ambani, avec une offre de 2 900 crores de roupies.

Des sources ont déclaré que les prêteurs dirigés par Bank of Baroda recevraient 2 587 crores de roupies, soit 90 % d’avance et 300 crores de roupies restants dans un délai d’un an.

Le vote qui a commencé le 31 mai et s’est terminé le 19 juin a vu la participation de plus de 91% des prêteurs en valeur, ont indiqué des sources, ajoutant que les prêteurs ont voté en faveur du plan d’Authum par rapport aux autres offres.

Authum est une NBFC nationale avec environ 15 ans de présence et plus de 1 500 crores de valeur nette au 31 décembre 2020.

Le plan de résolution d’Authum a été sélectionné car il offrait la valeur actuelle nette (VAN) la plus élevée et avait des conditions moins nombreuses et raisonnables, ont-ils déclaré.

L’offre de la NBFC a obtenu le score le plus élevé en termes de facilité de mise en œuvre et s’est avérée complète pour toutes les parties prenantes, y compris les employés et les clients de RHF, ont indiqué des sources.

Bien que le plan ait été sélectionné compte tenu de cette majorité écrasante, ont indiqué des sources, peu de prêteurs restants n’ont pas encore donné leur accord en raison du retard de leurs approbations internes.

Les autres soumissionnaires sont ARES SSG (fonds mondial avec plus de 8 milliards de dollars sous gestion) avec Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd, Avenue Capital (fonds mondial avec plus de 9,5 milliards de dollars sous gestion) conjointement avec ARCIL et Capri Global Capital Limited – un NBFC.

La résolution RHF est la seule résolution réussie après Altico en mars 2020, sous la direction du 7 juin 2019 de la RBI sur le cadre prudentiel pour la résolution des actifs stressés.

Les décaissements de détail de Reliance Home Finance avaient plongé dans un contexte de resserrement des liquidités à la suite de l’effondrement d’Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) en 2018 et d’importants remboursements de dette au cours de la période de septembre 2018 à février 2019.

Avec la résolution, la dette de Reliance Capital Ltd (RCL) diminuerait d’environ Rs 11 200 crore, soit plus de 25% de l’encours.

