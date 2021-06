Authum Investment and Infrastructure soumissionnaire H1 pour Reliance Home Finance

in

Si les prêteurs approuvent un plan de résolution, Reliance Home Finance sera la deuxième NBFC à être résolue en dehors des tribunaux après Altico Capital.

Par Ankur Mishra

NBFC Authum Investment and Infrastructure, basée à Mumbai, est devenue le plus offrant (H1) pour Reliance Home Finance. Dans un dépôt en bourse dimanche, Authum Investment and Infrastructure a confirmé avoir reçu une lettre d’intention des prêteurs pour l’acquisition de la société de financement immobilier en difficulté. L’offre de Rs 2 887 crore d’Authum pour (RHF) a peut-être obtenu plus de 90% des voix des prêteurs lors d’un processus de vote qui s’est terminé samedi soir, a ajouté la source.

L’endettement financier total de Reliance Home Finance s’élevait à Rs 13 400 crore au 31 mai 2021. La liste des prêteurs comprend Bank of Baroda, Punjab National Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Canara Bank, Bank of India et Indian Bank, parmi autres.

Outre Authum, les autres soumissionnaires pour Reliance Home Finance comprenaient Global Capital, Avenue Capital en partenariat avec ARCIL et le fonds mondial Ares SSG avec Assets Care and Reconstruction Enterprise (ACRE).

L’offre d’Authum à 2 887 roupies promettait un paiement initial de 90 % (2 587 crores) pour les prêteurs selon les sources. Le solde de 10 % s’élevant à Rs 300 crore sera versé aux prêteurs dans un délai d’un an. En dehors de cela, environ 1 800 crores de Rs disponibles avec Reliance Home Finance seront également distribués aux prêteurs avec le produit du plan de résolution, selon des sources.

L’Authum Investment and Infrastructure promue par Alpana Dangi est une institution financière non bancaire basée à Mumbai qui exerce une activité d’investissement en actions et en titres. La société est également engagée dans des activités de financement conformément à son site Web.

L’entreprise a une valeur nette de plus de 1 500 crores de Rs en décembre 2020. L’entité cotée en bourse à l’ESB avait affiché un bénéfice net de 74 crores de Rs au cours du trimestre de décembre, contre 19 crores de Rs au cours du trimestre de septembre.

Les prêteurs avaient précédemment signé un accord inter-créanciers (ICA) pour résoudre Reliance Home Finance conformément à la circulaire du 7 juin 2019 de la Reserve Bank of India.

La perte nette de RHF s’était auparavant élargie à Rs 445 crore au cours du trimestre de mars (T4FY21), contre une perte de Rs 248 crore au même trimestre de l’EX20.

Les revenus d’intérêts du prêteur ont diminué de moitié pour atteindre 135 crores de roupies au cours du troisième trimestre de l’exercice 21, contre 271 crores de roupies au cours du trimestre de mars de l’année dernière. De même, le revenu total au cours du trimestre de mars a diminué de 42% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 162 crore.

