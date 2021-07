Authum Investment est probablement le gagnant de Reliance Commercial Finance

in

Après la résolution du RCF, la société mère Reliance Capital pourrait réduire la dette totale de Rs 9 000 crore de ses livres, ont indiqué des sources.

Par Ankur Mishra

Les prêteurs de Reliance Commercial Finance (RCF) auraient voté en faveur de l’offre de NBFC Authum Investment and Infrastructure, basée à Mumbai, ont déclaré à FE des sources proches du développement. L’offre d’Authum de Rs 1 585 crore implique une récupération d’environ 20 % pour les créanciers financiers sur une exposition totale de Rs 7 688 crore. Il s’agit de la deuxième société du groupe Anil Ambani qui est susceptible d’être acquise par Authum Investment and Infrastructure après que les prêteurs ont déclaré en juin le vainqueur de la NBFC pour l’acquisition de Reliance Home Finance.

L’investissement Authum promu par Alpana Dangi consiste à investir dans des actions et des titres. La société, qui a une valeur nette de plus de 2 400 crores de roupies, est également engagée dans des activités de financement, selon son site Web.

Après la résolution du RCF, la société mère Reliance Capital pourrait réduire la dette totale de Rs 9 000 crore de ses livres, ont indiqué des sources.

Les prêteurs avaient précédemment prolongé l’accord inter-créanciers (ACI) pour RCF jusqu’au 31 juillet 2021 pour résolution. Selon la circulaire du 7 juin de la Reserve Bank of India, les prêteurs doivent prolonger la période du pacte si un compte n’a pas été résolu dans les 180 jours suivant la signature de l’ICA. Les prêteurs avaient signé l’ICA pour résoudre Reliance Commercial Finance en juillet 2019.

Selon le site Web de RCFL, il a été rebaptisé Reliance Money et possède des actifs sous gestion d’une valeur de Rs 11 000 crore. La société est une filiale à 100 % de Reliance Capital. RCFL propose des produits financiers, notamment des prêts aux petites et moyennes entreprises, des prêts sur biens immobiliers, des financements infra, des prêts agricoles et des financements de chaînes d’approvisionnement.

La perte nette de Reliance Commercial Finance s’est élargie à Rs 1 417 crore au cours du trimestre de mars, contre Rs 852 crore au trimestre correspondant de l’année dernière. Le revenu total a diminué de 12% en glissement annuel à Rs 293 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.