Auto PLI ajoute de la force à l’onde EV

Par Saurabh Agarwal

Nous sommes au milieu de la plus grande révolution de l’automobile, dans laquelle l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux de 30 % d’adoption de véhicules électriques à batterie (VE) d’ici 2030 et a lancé le programme national de mobilité électrique. Le gouvernement a déployé une flotte de voitures électriques dans le cadre de ce programme pour remplacer sa flotte existante de véhicules à essence et diesel, indiquant son engagement en faveur d’une mobilité propre et de réduire à la fois les émissions de carbone et l’énorme dépendance au pétrole.

L’Inde a fait pression pour des alternatives à faibles émissions de carbone dans l’industrie automobile en établissant un cadre et en introduisant des politiques qui encouragent les véhicules électriques. Les nouveaux lancements de véhicules électriques par les constructeurs automobiles et les incitations gouvernementales telles que FAME II, PLI pour les batteries de cellules à chimie avancée (ACC), les subventions de l’État aux clients finaux pour l’achat de véhicules électriques et les incitations fiscales lucratives de l’État reflètent les progrès constants de l’industrie indienne des véhicules électriques.

Allant plus loin, le gouvernement, après beaucoup d’attente, a approuvé le programme PLI pour le secteur automobile, qui comprend principalement des véhicules verts et des composants de technologie de pointe. Il comprend deux régimes basés sur le chiffre d’affaires :

Champion OEM Incentive Scheme pour les OEM de véhicules électriques et à pile à combustible à hydrogène (HFCV), dans lequel une incitation allant de 13 à 18% est offerte ; et Component Champion Incentive Scheme pour les composants de technologie automobile de pointe utilisés dans les deux-roues, les trois-roues, les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires, les tracteurs, etc. avec une incitation supplémentaire de 5% pour les équipementiers de VE et HFCV.

Compte tenu de la déclaration d’orientation du gouvernement, à savoir « l’avenir est électrique », il a été clarifié que les avantages de l’auto PLI peuvent être utilisés simultanément avec les avantages de FAME II, ACC PLI et tout autre programme d’incitation du gouvernement central ou étatique (voir graphique pour une estimation des incitations possibles qui peuvent être disponibles pour les fabricants de BEV).

Le montant des bénéfices après ce régime serait compris entre 34 % et 65 % du prix de vente des véhicules électriques. Par conséquent, le régime PLI est susceptible de donner l’impulsion nécessaire aux véhicules électriques.

Bien que l’avenir de la mobilité électrique durable semble prometteur, la transition vers les véhicules électriques et autres véhicules verts devrait être principalement conduite par les deux/trois roues et les CV, ce qui serait une tâche ardue compte tenu des défis associés. Une adoption plus rapide des véhicules électriques nécessiterait une poignée de main à trois entre les constructeurs automobiles, le gouvernement et le public.

Les constructeurs automobiles doivent fournir une alternative EV à chaque modèle non EV en production et augmenter l’abordabilité des VE, en passant l’incidence des incitations offertes par le gouvernement ; Le gouvernement devrait fournir un soutien pour l’infrastructure (en particulier la recharge) nécessaire pour assurer la prise en charge des VE de bout en bout et d’autres changements de politique pour une élimination appropriée et sûre de ces VE ;

Le grand public doit accueillir les VE et être patient avec les pépins de la période initiale, tels que le manque de variété, les défis liés aux infrastructures de recharge, etc.

En un mot, il y aura probablement des défis initiaux, dont la résolution nécessitera la collaboration, la responsabilité et l’acceptabilité des diverses parties prenantes. Mais avec les incitations et les programmes gouvernementaux, on peut couvrir en toute sécurité le pari que les véhicules électriques sont là pour rester.

L’auteur est partenaire fiscal, EY India. Les vues sont personnelles

