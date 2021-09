Auto PLI pour les joueurs ICE également, avantages pour les investisseurs dans les technologies propres plus élevés de 5 pps : Arun Goel, secrétaire à l’industrie lourde

in

Commentant si les joueurs chinois seraient autorisés à investir dans le cadre du programme PLI, le secrétaire a déclaré qu’il n’interdisait aux entreprises d’aucun pays spécifique. Cependant, les règles pertinentes, y compris les politiques d’IDE, doivent être respectées par les investisseurs, a-t-il déclaré.

Toutes les entreprises qui investissent dans la technologie automobile de pointe, y compris les acteurs de l’ICE, pourront bénéficier du programme d’incitations liées à la production (PLI) pour le secteur, a déclaré mercredi le secrétaire à l’industrie lourde Arun Goel à FE dans une interview. Il a cependant déclaré que ceux qui investissent dans l’espace de la technologie automobile avancée et propre obtiendront des avantages plus élevés (de 5 points de pourcentage) que les autres. Le gouvernement offrira jusqu’à 18% d’incitatifs dans le cadre du PLI.

Le gouvernement n’a pas réduit l’avantage du régime PLI pour les acteurs de l’automobile, mais a simplement réévalué l’exigence, sur la base des handicaps de l’industrie nationale vis-à-vis des concurrents, a précisé le responsable.

Lorsqu’on lui a demandé s’il suffirait d’inciter des entreprises comme Tesla à concrétiser des plans d’investissement à grande échelle pour l’Inde, le secrétaire a déclaré : “Avec ce programme, toutes les multinationales mondiales se sentiront encouragées à voir l’Inde comme une destination d’investissement favorable.” Tesla Inc a signalé le tarif automobile élevé comme un obstacle à ses investissements en Inde.

Bien entendu, les investissements chinois via ce schéma seront soumis à l’approbation du gouvernement. Pour freiner l’acquisition opportuniste d’entreprises nationales à la suite de la pandémie, New Delhi avait stipulé l’année dernière que les IDE des pays qui partagent des frontières terrestres avec l’Inde devront obtenir l’assentiment du gouvernement, sous réserve de certains avenants.

Élaborant sur la raison de la baisse de l’allocation pour le programme, le secrétaire a déclaré que les incitations avaient été obtenues après des discussions approfondies avec l’industrie automobile nationale. « Nous avons eu des consultations approfondies avec l’industrie et nous avons identifié ce dont elle avait besoin. Notre industrie automobile est une grande réussite. Mais lorsque nous comparons avec l’industrie automobile mondiale, il y a certaines faiblesses. »

La production de technologie automobile de pointe en Inde ne représente que 3 % de la production totale de son industrie automobile, bien en deçà du ratio mondial de 18 %, a-t-il déclaré. Ces produits comprennent des composants électriques et électroniques automobiles, ainsi que des composants pour moteurs et transmissions. “Donc, à travers ce programme, ce que nous essayons de faire est d’aider l’industrie automobile à se restructurer afin que les chaînes d’approvisionnement qui sont presque absentes maintenant soient mises en place dans notre pays”, a-t-il déclaré.

« Nous satisfaisons pleinement au handicap de coût, tel qu’évalué par l’industrie. L’incitation est de 18% (des ventes générées par le nouvel investissement), ce qui est très élevé. Ce n’est pas comme si notre industrie demandait 30 % et que nous ne donnions que 18 %. Ensuite, sur la base de l’idée de compenser entièrement le handicap, nous avons évalué l’exigence d’incitations pour une période de cinq ans et cela est ressorti à Rs 25 938 crore. Ainsi, il n’y a pas une coupe (dans les dépenses requises) même d’un seul centime de quelque manière que ce soit. L’exigence est pleinement satisfaite. Le handicap de coût tel que prévu par l’industrie est entièrement couvert.

