Autobus scolaires électriques: une partie du plan d’infrastructure de Biden avec de grands avantages

La nouvelle proposition d’infrastructure du président Joe Biden a beaucoup à faire: remplacer les tuyaux en plomb, étendre le haut débit, améliorer les routes et les trains, investir dans les technologies d’énergie verte et modifier en permanence le paysage fiscal pour en payer le prix.

Mais l’une de ses dispositions les plus intelligentes a été pour la plupart passée sous le radar – une proposition visant à faire passer au moins un cinquième du parc d’autobus scolaires du diesel à l’électrique.

Cela peut sembler une idée mineure, associée à d’autres dispositions de la poussée de véhicule électrique éclaboussante du plan, mais c’est une conséquence discrète. Il existe des preuves substantielles que l’inhalation des vapeurs de diesel met les enfants en danger et nuit à leurs performances à l’école. Jusqu’à récemment, la technologie des batteries n’était tout simplement pas là pour faire passer les bus à l’électricité – mais c’est maintenant le cas. Et le Congrès devrait s’assurer que c’est dans la version finale du projet de loi sur les infrastructures.

Ce n’est un secret pour personne que la pollution de l’air est mauvaise pour les gens. Mais de plus en plus de recherches suggèrent que nous sous-estimons encore ses impacts – la pollution de l’air est vraiment plus nocive que nous ne le pensons. Respirer de l’air pollué cause des dommages à court terme: les personnes exposées aux fumées ont du mal avec les tâches cognitives et la concentration. Cela cause également des dommages à long terme: plus une personne respire de pollution, plus ses risques d’hospitalisation, de complications de santé et de décès sont élevés.

Des méta-analyses de centaines d’études ont révélé de fortes associations entre de faibles niveaux de pollution atmosphérique et des maladies cardiorespiratoires mortelles. Une étude récente a examiné les effets des voitures diesel censées respecter les directives en matière d’émissions, mais ne l’a pas fait, et a suggéré que même la légère augmentation de la pollution de l’air causée par une voiture trompeuse signifiait plus d’enfants hospitalisés et plus de bébés nés prématurément.

Une autre étude a révélé que la pollution de l’air aggrave considérablement la démence. Et un autre a constaté que la pollution par la poussière en Afrique entraîne une augmentation de 22% de la mortalité infantile.

Bien que l’hospitalisation, les urgences mettant la vie en danger et la mort soient les effets les plus dramatiques de la pollution atmosphérique, il existe de nombreuses preuves que cela affecte également le reste d’entre nous. C’est ce qui a poussé certains chercheurs à dire qu’il n’y a pas de niveau sécuritaire de pollution atmosphérique.

Les avantages étonnamment importants des bus scolaires électriques

Alors, d’où viennent les autobus scolaires?

Environ 55% des élèves des écoles publiques américaines utilisent des bus pour se rendre à l’école, et 95% de ces bus fonctionnent au diesel. Les chercheurs ont mesuré les niveaux de polluants dans ces bus, et ils sont cinq à dix fois plus élevés que les niveaux de pollution dans les zones voisines. Il existe des preuves préliminaires que la modernisation des autobus scolaires pour moins polluer améliore les résultats des tests des enfants, et ce n’est guère surprenant – les effets de la pollution de l’air sur le développement du cerveau sont bien documentés.

Entrez dans les bus électriques. Comme l’a écrit David Roberts, un contributeur de Vox, les bus électriques ne sont pas seulement une grande aubaine pour l’environnement, ils sont aussi une bonne affaire partout.

Parce qu’elles sont tellement plus grandes que les voitures électriques, elles peuvent transporter des batteries plus grosses, et de nombreuses options qui seront bientôt sur le marché ont une longue autonomie – au moins 200 miles, ce qui est beaucoup plus loin que la plupart des autobus scolaires conduisent au cours de leur trajet quotidien. Ils polluent beaucoup moins, même si l’électricité provient de centrales électriques alimentées au charbon.

Jusqu’à récemment, la technologie de la batterie n’était pas tout à fait là pour les bus électriques pour rendre économique sens. Mais maintenant, cela pourrait être possible, car la technologie des bus électriques a été un foyer d’innovation au cours des dernières années. Un bus électrique a établi un nouveau record en parcourant plus de 1 000 miles avec une seule charge. La société de bus électriques Proterra a publié ses brevets pour un système de charge rapide qui peut charger complètement un bus en 10 minutes. Volvo et Hyundai ont développé des bus électriques. La Chine a remplacé une grande partie de son système de transit par des bus électriques.

Et les coûts du cycle de vie – le coût de l’autobus pour le gouvernement de l’achat à la mise hors service – sont compétitifs avec les coûts du cycle de vie des autobus diesel, bien que les coûts initiaux soient plus élevés. Pour cette raison, certaines villes sont déjà en train de passer aux bus électriques, tandis que d’autres souhaitent ne peut pas se permettre les coûts initiaux élevés.

Le Congrès a lancé l’idée d’une transition vers les autobus scolaires électriques pendant un certain temps; en 2019, puis-Sen. Kamala Harris a présenté un projet de loi pour faire exactement cela, et c’était une planche dans la proposition du Green New Deal du sénateur Bernie Sanders (I-VT).

Un investissement comme celui présenté par Biden est susceptible d’aider les bus électriques à s’intégrer dans le courant dominant. Remplacement de nos autobus scolaires, même un cinquième seulement de la flotte, avec des bus électriques, pourrait donner à l’industrie, avec toutes ses innovations, la chance de faire ses preuves – puis de conquérir les municipalités et les marchés de bus privés.

Dans l’ensemble, le cas le plus solide pour les autobus scolaires électriques est simple. Lorsque les enfants sont envoyés à l’école dans des bus diesel, la société les sabote: leur demande d’apprendre et d’étudier en respirant de l’air, ce qui rend les choses plus difficiles. Cela vaut la peine de dépenser de l’argent et de résoudre certains défis techniques pour donner à chaque enfant la marge de manœuvre pour apprendre.

