Autocars LHB, Vande Bharat, gares de classe mondiale ! Voir les mesures prises par Indian Railways pour une meilleure expérience de voyage

Des autocars ultramodernes du premier train à semi-grande vitesse de l’Inde, le Vande Bharat Express, sont également intronisés.

Indian Railways a décidé de convertir les trains fonctionnant avec des voitures conventionnelles de type ICF en trains avec des voitures LHB dans le cadre de son effort de modernisation. Les autocars Linke Hofmann Busch sont connus pour leur supériorité technologique. En outre, ils offrent une meilleure expérience de voyage et une meilleure sécurité. A partir de 2018, le transporteur national ne produit que des autocars LHB. Jusqu’en novembre 2021, jusqu’à 575 paires de trains ont été remplacées par des voitures LHB, a récemment déclaré le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw dans une réponse écrite à Rajya Sabha. Selon le ministre, la conversion des autocars ICF en autocars LHB se fait de manière progressive sous réserve de la faisabilité opérationnelle ainsi que de la disponibilité des autocars.

En outre, des voitures ultramodernes du premier train à semi-grande vitesse de l’Inde, le Vande Bharat Express, en cours de production sous forme de rames, sont également intronisées. Le ministre des Chemins de fer a en outre déclaré que différents autocars dotés de fonctionnalités améliorées tels que Tejas, Humsafar, Utkrisht Double-Decker Yatri climatisé (UDAY), Antyodaya, Mahamana, Deen Dayalu et Vistadome sont en cours d’intronisation sur le réseau des chemins de fer indiens.

Le ministre des Chemins de fer, dans une autre réponse écrite, a déclaré qu’à l’heure actuelle, diverses gares sont en cours de réaménagement sur le réseau des chemins de fer indiens pour fournir des équipements modernes. Les deux gares ferroviaires de classe mondiale – la gare Rani Kamalapati de la zone ferroviaire du centre-ouest et la gare de Gandhinagar Capital de la zone ferroviaire occidentale ont été développées et mises en service récemment. Le ministre a ajouté que sur la base de l’expérience de ces deux gares aéroportuaires et de la faisabilité technico-économique, la modernisation d’autres gares à travers le pays est en cours.

Le ministère des Chemins de fer, selon Vaishnaw, explore diverses possibilités de financement pour développer des gares ferroviaires selon différents modèles. A ce stade, le calendrier de construction des gares ne peut être indiqué car le programme d’aménagement des gares est de nature complexe et nécessite des études technico-économiques détaillées ainsi que diverses autorisations réglementaires, a ajouté le ministre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.