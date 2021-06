Autocollants ajoutés alors que la FIA renforce la surveillance de l’aileron arrière

La FIA surveille de plus près les ailes arrière en Azerbaïdjan ce week-end avant des tests plus stricts à suivre au Grand Prix de France et au-delà.

Bien que de nombreuses équipes utilisent des ailes arrière flexibles, c’est « l’aile limbe » de Red Bull qui suscite le plus d’intérêt, en particulier de la part de Mercedes, rivale pour le titre, qui a lancé le projet d’interdire l’innovation au cours des prochaines semaines.

Avec des murmures de protestations dans le paddock toujours dans l’air, la FIA montre qu’elle se prépare à restreindre la flexibilité des ailerons arrière en leur ajoutant des autocollants à Bakou.

C’est là que la FIA placera les autocollants sur l’aile arrière de chaque voiture (ici la Ferrari #SF21) pour vérifier à quel point le RW fléchit.#F1 #TechF1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/2x9c4r0to1 — nicolas carpentiers (@NicolasF1i) 3 juin 2021

Bien que l’ajout d’autocollants ne semble pas être la réponse la plus agressive de la FIA, ils serviront de points de référence pour les caméras orientées vers l’arrière et donneront à l’instance dirigeante des preuves concrètes à comparer avec les nouveaux tests plus stricts des ailerons arrière. entrer en jeu au Grand Prix de France.

Ces autocollants aideront éventuellement la FIA à déterminer à quel point les ailes arrière fléchissent lors de la transition des virages vers les lignes droites, et ils aident également à tester l’étalonnage de ces caméras orientées vers l’arrière qui sont principalement utilisées par F1 TV plutôt que pour des raisons d’enquête.

L’utilisation de preuves vidéo comme guide pour les ailes arrière flexibles n’est pas quelque chose que la FIA a utilisé jusqu’à présent cette saison, c’est donc une première étape pour montrer qu’ils améliorent leurs normes de police dans ce domaine particulier de la voiture.

La saga de l’aileron arrière revient à l’article 3.8 du règlement technique de la Formule 1 qui exige que tous les composants influençant les performances aérodynamiques de la voiture soient « rigidement fixés à la partie entièrement suspendue de la voiture » ​​et « restent immobiles par rapport à la partie suspendue de la voiture ». la voiture’.

