Autocritique et lettre vidéo aux “indignados”

Après 48 heures assiégées par des critiques positifs et de simples collectionneurs de factures, il est temps de répondre aux revendications du type de légitimité et de crédit accordés au vainqueur du combat de samedi au stade de Dallas.

Répondre aux allégations contre cet autre “ point ” accordé dans le score personnel non pertinent du combat, expliquer la raison qui a forcé le retrait de la vidéo de la narration de l’événement de la collection, se conformer à une nécessaire autocritique d’un grossier erreur commise dans le résumé final et rappelez-vous également le manque inconfortable de mémoire courte et longue dont souffrent ceux qui sont sortis de nulle part pour réclamer un peu moins que, au crédit accordé à la bonne victoire de l’idole mexicaine, la bénédiction a également été donnée à son toute la carrière comme si ce combat avait servi à effacer tout ce qui était mauvais du passé récent

Vous trouverez tout cela dans cette vidéo, avec un exercice éditorial qui ne craint aucun sujet, où vous vous excusez de l’erreur, les succès sont défendus et chaque chose est traitée par son nom. Même si cela fait mal et que cela provoque une autre vague d ‘«indignation organisée». Je vous conseille de regarder et d’écouter cette vidéo jusqu’à la fin.

Dans la dernière partie je vous raconte une anecdote d’une autre vague de violences similaires dans mon passé professionnel et à la toute fin je réitère ce que je pense et ce que j’affirme sur la victoire du promoteur et boxeur mexicain lors du combat de samedi à Dallas, qui a permis lui d’ajouter un titre légitime à sa collection: celui de la WBO chez les super-moyens.

LIENS CITÉS DANS LA VIDÉO ÉDITORIALE

1) Exemple Yildirim: https://www.youtube.com/watch?v=_w4IN…

2) Crédit accordé lutte contre GGG # 1: https: //espndeportes.espn.com/…/canelo-y-ggg…

3) Crédit accordé lutte contre GGG # 2: https://espndeportes.espn.com/…/victoria-totalmente…

4) Chronique immédiate de la quasi-tragédie contre Amir Khan:

https://espndeportes.espn.com/…/a-canelo-alvarez-solo…