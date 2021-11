Automata Network présente le réseau principal et un programme d’incitation

Automata Network a lancé son réseau principal officiel, une incitation écosystémique d’une valeur de 20 millions de dollars. C’est après avoir travaillé pendant trois ans avec les leaders de l’industrie.

La sortie de Mainnet rendra la plupart des fonctionnalités disponibles pour ses utilisateurs.

Les contributions de soutien à ce programme proviennent d’une subvention de la Fondation Web3, de Berkeley Blockchain Xcelerator et de Web 3.0 Bootcamp via un programme sur invitation uniquement, avec plus de 3,4 millions de dollars provenant d’investisseurs distingués.

Les investisseurs comprenaient IOSG Ventures, Divergence Ventures, Alameda Research, KR1, Jump Trading et GBV Capital.

Automata Network présente le réseau principal

Le lancement du réseau principal est une étape essentielle de la feuille de route d’Automata.

Il présente plusieurs avantages, notamment l’ajout de la première vague de services middleware développés par Automata. Intégrez des nœuds externes gérés par la communauté et passez au mécanisme de consensus Named Proof-of-Stake (NPoS).

Cependant, la mise à niveau vers NPoS aura lieu juste avant que le réseau ne bascule complètement vers une gouvernance décentralisée.

Programme d’incentive pour l’écosystème Automata

L’objectif principal du programme Automata Ecosystem Incentive est de compléter les idéologies de confidentialité du Web 3.0 en mettant en évidence les produits clés et les cas d’utilisation liés à votre écosystème.

Selon le co-fondateur d’Automata :

« Sans surprise, les crypto-monnaies ont façonné et incité la finance autour de la force des communautés, mais pour que cette coordination humaine se développe, la confidentialité est nécessaire de toute urgence. Avec le lancement de notre réseau principal et le lancement du programme d’incitation pour l’écosystème Automata, nous sommes fiers de soutenir DeFi avec la confidentialité qu’il mérite pour l’amener véritablement à la couche Web 3.0.

L’objectif à long terme sera d’avoir des modèles commerciaux, de nouvelles solutions et applications qui aident à interconnecter les produits DeFi et axés sur la confidentialité.

Le réseau Automata a l’intention de s’associer à des projets pour les aider à atteindre leurs futurs jalons, tels que la sensibilisation marketing, le financement d’étapes et le suivi technique.

La collection de produits d’Automata axée sur la confidentialité couvrira les problèmes critiques liés à la transparence de la blockchain.

