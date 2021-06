Automatisation fiscale : faciliter le respect de la TPS et la taxation grâce à des solutions technologiques

Manjula Muthukrishnan, MD — Opérations en Inde, Avalara

Par Srinath Srinivasan

La taxe sur les produits et services (TPS) a été à l’origine du développement de produits et de solutions de taxation basés sur la technologie. Il a permis d’automatiser une multitude d’opérations, de l’enregistrement de la TPS au dépôt des déclarations et tout le reste. Dans le monde des produits fiscaux natifs du cloud, Avalara a essayé de résoudre l’automatisation de ces opérations et flux de travail en Inde. « Le régime de la TPS peut aider à économiser beaucoup d’efforts manuels. Peu de gens l’ont compris », déclare Manjula Muthukrishnan, MD —India Operations, Avalara, une société de logiciels basée aux États-Unis.

« Regardez la façon dont l’ensemble du régime de la TPS a fonctionné – imposer les déclarations en ligne, afficher les factures électroniques, puis les multiples dates cibles de conformité – cela a en fait forcé un certain nombre d’organisations à aller dans cette direction », dit-elle.

La pandémie a également obligé de nombreuses entreprises à se déplacer en ligne, ce qui a encore accru la demande d’outils et de solutions pouvant alléger leurs besoins en TPS. Selon Muthukrishnan, le monde des affaires, en particulier les PME, commence tout juste à automatiser ses flux de travail en matière de fiscalité et de comptabilité, ce qui représente une énorme opportunité pour divers fournisseurs de solutions comme Avalara.

« L’Inde présente de grandes opportunités sur le front de la fiscalité directe et indirecte en raison de sa taille », déclare Muthukrishnan. Pour les entreprises technologiques travaillant à apporter des solutions optimales aux nombreux points de contact dans les processus, cela signifie une ingénierie approfondie et de forts investissements en R&D. L’Inde a été l’un de ces centres d’ingénierie pour Avalara.

« L’ingénierie est notre principal pain et beurre. Nos équipes de Pune et Chennai ont apporté une contribution significative », déclare Muthukrishnan.

En outre, Avalara recherche des talents pouvant contribuer à la comptabilité technique et à la fiscalité. L’entreprise compte en interne des experts-comptables et des avocats fiscalistes qui contribuent directement aux produits. Pour rendre l’ingénierie des produits encore plus efficace, Muthukrishnan révèle que l’entreprise envisage de s’engager avec la communauté des développeurs d’une manière beaucoup plus approfondie que la façon dont elle est actuellement impliquée. « Nous sommes en train de sortir avec un programme important en termes d’amélioration de l’intégration de notre communauté de développeurs. Sinon, généralement, nous avons été très ouverts en termes d’hébergement de nombreuses plates-formes technologiques, où l’IA et le ML sont discutés et expérimentés en détail pour rationaliser et automatiser les processus », explique Muthukrishnan.

Cependant, les choses ne sont pas faciles dans un marché traditionnel et bondé. Selon Muthukrishnan, les réglementations et les délais étaient la principale raison pour laquelle de nombreuses entreprises se sont déplacées en ligne. Ce changement de comportement est difficile à réaliser. Il y a une demande croissante pour les entreprises de produits de concevoir des produits très simples qui couvrent la longueur et la largeur du régime de la TPS, tout en gardant à l’esprit les prix.

En outre, certains utilisateurs sont habitués à un certain produit et ont tendance à s’y tenir, ce qui rend difficile la capture et la fidélisation du marché.

« Les clients nous posent également des questions sur la sécurité et la confidentialité. C’est un domaine de surveillance constante et nous devons transmettre cette confiance au marché, aux clients », déclare Muthukrishnan. Selon elle, l’entreprise ne collecte que les données de transaction des entreprises pour optimiser les produits, tout en préservant l’anonymat des utilisateurs.

