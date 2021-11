Automatisation : qu’est-ce qui peut résoudre les problèmes d’approvisionnement et de pénurie de main-d’œuvre en Amérique ?

Demandez à n’importe quel propriétaire de petite entreprise – ou à tout propriétaire de grande entreprise, d’ailleurs – quels sont ses plus grands défis en ce moment.

Je vous garantis qu’ils diront l’une des deux choses. Soit : 1) Je ne peux pas obtenir assez d’approvisionnement pour répondre à la demande, ou 2) Je ne trouve pas assez de travailleurs pour répondre à la demande.

Les pénuries d’offre et de main-d’œuvre ont été le fléau des propriétaires d’entreprise en 2021. Il suffit de regarder ce que certains propriétaires d’entreprise ont dit à propos de ces problèmes pas plus tard que le mois dernier :

« Nous sommes toujours émerveillés par le marché du travail. Avant, nous avions 100 candidats pour un poste ; nous en voyons maintenant environ 10 – et souvent, le candidat ne se présente pas à l’entretien. [Paper Products Company] « La demande dépasse de loin l’offre de biens et de services. » [Transportation & Warehousing Company] « Le manque de main-d’œuvre et l’escalade des coûts dans toutes les directions sont très préoccupants. » [Food, Beverage & Tobacco Products Company] « Les préoccupations de la chaîne d’approvisionnement vont au-delà de l’électronique et des puces dans la plupart des autres produits. Les délais de livraison s’allongent, les voies de navigation ralentissent et nous n’y verrons pas de fin en 2021. » [Electrical Equipment, Appliances & Components Company]

Bien sûr, une partie du problème est que les entreprises américaines ont – pendant des décennies – des chaînes d’approvisionnement externalisées vers la Chine, l’Inde et d’autres régions d’Asie, où la main-d’œuvre est bon marché. Le problème est que ces économies émergentes n’ont pas les mêmes ressources que les États-Unis pour gérer la pandémie de Covid-19, et par conséquent, elles ont quelques mois de retard sur les États-Unis en termes de contrôle de ce problème.

Cela signifie que si les consommateurs américains sont prêts à acheter à nouveau à pleine capacité, les producteurs chinois et indiens ne sont pas prêts à produire à nouveau à pleine capacité. Bien sûr, il ne s’agit que d’une déconnexion temporaire, mais cela fait suite à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018, qui a également exercé une pression indue sur les chaînes d’approvisionnement mondialisées.

Dans cette mesure, de nombreuses entreprises en ont assez de dépendre de la Chine et de l’Inde pour fabriquer leurs produits, quel que soit leur prix, et par conséquent, de nombreuses entreprises s’efforcent de localiser leurs chaînes d’approvisionnement.

Mais cela ne résout que la moitié du problème. Qu’en est-il de ces pénuries de main-d’œuvre?

Si les entreprises américaines localisent leurs chaînes d’approvisionnement, cela signifie qu’elles devront embaucher plus de personnes que jamais pour gérer ces chaînes d’approvisionnement. Mais, même sans chaînes d’approvisionnement localisées aujourd’hui, vous êtes confronté à une pénurie de main-d’œuvre.

Ajoutez tout un tas de nouvelles offres d’emploi à travers des chaînes d’approvisionnement localisées, et boum, vous êtes face à un marché de l’embauche extrêmement concurrentiel où les entreprises : 1) ne peuvent pas recruter suffisamment d’employés pour gérer ces chaînes d’approvisionnement locales, et 2) où ils ont embauché des employés, ils paient des salaires extrêmement élevés.

Ainsi, alors que les entreprises américaines cherchent à localiser leurs chaînes d’approvisionnement, elles ne peuvent pas gérer ces chaînes d’approvisionnement locales avec des employés sur le marché du travail actuel à moins de sacrifier les bénéfices – ce qui, comme nous le savons trop bien, est quelque chose que les entreprises américaines ne vont pas faire. faire…

Le correctif ?

Automatisez la chaîne d’approvisionnement localisée via la robotique.

Autrement dit, si je suis une entreprise qui fournit des produits en provenance d’Asie, ce que je vais faire en 2022, c’est amener ma chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, investir dans des technologies automatisées et mettre en place une chaîne d’approvisionnement entièrement automatisée gérée par des robots qui ne nécessitent pas de salaire. De cette façon, je contourne à la fois l’offre actuelle et les pénuries de main-d’œuvre, je produis suffisamment de biens pour répondre à la demande, je constate une augmentation des ventes et une diminution des coûts, et je réalise finalement plus de bénéfices.

Corporate America sert les profits. Dans cette mesure, nous sommes très confiants qu’ils vont investir massivement dans l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement et la robotique en 2022, ne serait-ce que pour augmenter leurs bénéfices dans un contexte d’approvisionnement intense et de pénurie de main-d’œuvre.

C’est pourquoi nous sommes incroyablement optimistes vis-à-vis de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement et des actions de robotique pour les 12 prochains mois (et au-delà) … car ils ont le potentiel de résoudre les plus gros problèmes économiques de l’Amérique à l’heure actuelle.

