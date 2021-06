Automatisation, solutions de centre de contact de nouvelle génération aidant les patients à accéder aux établissements de santé : Amit Gandhi, NovelVox

« L’industrie de la santé a réussi à maintenir une approche optimale des patients en s’appuyant sur des solutions de pointe qui ont comblé le fossé entre les patients et les médecins. ‘

En raison de la pandémie de coronavirus qui fait rage, les prestataires de soins de santé ont un besoin urgent de donner la priorité à leurs patients. Des technologies telles que l’automatisation et les solutions de centre de contact de nouvelle génération ont grandement aidé les professionnels de la santé. Avec Agent Desktop intégré à EMR/EHR, y compris EPIC, Cerner, Aetna, etc., les cadres hospitaliers ont un accès instantané à toutes les informations des patients, telles que l’état du dernier rendez-vous, la raison de l’appel, la disponibilité du médecin, etc. Ils peuvent transférer facilement un appel avec des informations complètes au sein de plusieurs départements. Ils peuvent non seulement lire les données, mais aussi prendre des mesures telles que gérer les rendez-vous, augmenter les demandes de service et plus encore directement depuis leur bureau avec des solutions logicielles de nouvelle génération. Financial Express Online rattrapé Amit Kumar Gandhi, fondateur, NovelVox qui partage son point de vue sur les solutions de centre de contact, l’industrie de la santé, l’impact de la pandémie et plus encore. Extraits :

Pourquoi les solutions de centre de contact sont-elles essentielles pour les prestataires de soins de santé pendant la pandémie ?

Le temps est la clé pour les prestataires de soins de santé au milieu de toute crise, il est donc impératif que les formalités et les processus soient rationalisés et automatisés de manière agile. Avec l’aide de solutions de centre de contact de nouvelle génération, les prestataires de soins de santé peuvent réduire le temps de traitement moyen de chaque patient. Par exemple, notre bureau d’agent unifié peut permettre l’intégration de bureaux d’agent avec les dossiers médicaux électroniques afin que l’état du rendez-vous, la raison de l’appel, la disponibilité du médecin, etc., soient facilement accessibles. Cela contribue également à une utilisation optimale des ressources humaines conformément aux protocoles liés au covid.

L’intégration de solutions de centre de contact permet en outre une assistance personnalisée pour chaque patient. Avant même de répondre à un appel, tous les détails tels que les antécédents médicaux ou les dossiers du patient sont affichés sur leur bureau. Cela leur permet d’assurer une résolution rapide de toute question et une réduction de l’abonnement aux appels. Les solutions de centre de contact facilitent davantage la prise de rendez-vous, car les agents bénéficient d’une intégration transparente avec des tiers.

Racontez-nous le parcours de NovelVox

La création de NovelVox fait suite à mes 21 années d’expérience dans le développement d’applications logicielles, dont une grande partie dans les applications logicielles et les intégrations de centre de contact. En 2008, NovelVox a été lancé pour résoudre les défis d’intégration les plus complexes liés aux centres de contact. Les agents n’ont pas besoin de travailler sur une plate-forme de centre de contact, d’accéder aux détails des clients via CRM, d’accepter les demandes dans un autre outil de billetterie et de travailler sur d’autres outils.

En 2020, nous avons également introduit CXInfinity, une plate-forme de messagerie omnicanale et d’IA conversationnelle optimisée pour toutes les principales industries. Il est équipé d’une intégration de base et de cas d’utilisation prédéfinis pour offrir des performances optimisées.

Amit Gandhi, fondateur, NovelVox

Hormis les soins de santé, quels secteurs ont été les plus grands utilisateurs de solutions de centre de contact pendant la pandémie ?

Les industries où l’expérience client est la principale force motrice ont adopté des solutions de centre de contact pendant la pandémie. La banque, la vente au détail, le commerce électronique, les coopératives de crédit, qui sont des secteurs B2C avec CX, ont été les pionniers à cet égard, car ils recherchaient des solutions de résilience. Cependant, il y a eu une augmentation du besoin de reconsidérer la stratégie de transformation numérique dans tous les secteurs ces derniers temps.

Comment l’industrie de la santé a-t-elle réussi à maintenir la sensibilisation des patients optimale pendant la pandémie? Expliquer le rôle de la solution de centre de contact.

L’industrie de la santé a réussi à maintenir la sensibilisation des patients optimale en tirant parti de solutions de pointe qui ont comblé le fossé entre les patients et les médecins. Jouant un rôle essentiel, les solutions de centre de contact ont émergé comme un catalyseur à différents niveaux.

Par exemple, la gestion des rendez-vous ou d’autres horaires a été rationalisée via l’IA et le Bot par les solutions de centre de contact. Ils ont également aidé à gérer la disponibilité des lits d’hôpitaux, les informations sur les centres d’isolement, etc., pour alléger le fardeau des professionnels de la santé ainsi que des patients qui se bousculaient pour obtenir une aide médicale essentielle. En outre, notre plate-forme de messagerie omnicanale et d’IA conversationnelle CXInfinity facilite les besoins tels que les consultations vidéo, permettant ainsi aux patients de bénéficier d’un traitement dans le confort de leur foyer.

Dans quelle mesure l’industrie des centres de contact a évolué depuis la pandémie ?

Les solutions de centre de contact mobiles ont agi comme un catalyseur dans une transition transparente vers le travail à distance, c’est-à-dire le travail à domicile. Outre les agents sur le terrain, les agents de terrain/à distance étaient également connectés via des solutions mobiles. Qu’il s’agisse de ceux impliqués dans le commerce électronique ou de ceux faisant partie de la campagne de vaccination, les agents pourraient effectuer chaque fonction efficacement malgré la limitation du travail en dehors du bureau. Sans aucune exigence de VPN ni tracas d’installations, les centres de contact ont évolué pendant la pandémie pour assurer une expérience client personnalisée.

