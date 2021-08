Automatisez votre journée entière avec les nouvelles routines d’une journée de l’assistant

L’assistant de Google est devenu un outil essentiel pour tous ceux qui font partie de l’écosystème de Google. Vous pouvez lui demander de contrôler vos appareils domestiques intelligents, de contrôler votre musique, de rechercher des informations en ligne, d’exécuter des minuteries et des rappels, de lire du contenu sur un Chromecast, d’appeler et d’envoyer des SMS à des personnes, etc. Mais une chose qui manquait était la partie automatisation. L’assistant Google a des routines, que vous pouvez utiliser pour définir une invite personnalisée pour que l’assistant Google effectue plusieurs tâches à la fois. Maintenant, Google va encore plus loin avec une nouvelle fonctionnalité appelée “Daylong Routines”.

Vous remarquerez un écran légèrement modifié la prochaine fois que vous créerez une “Nouvelle routine” à partir des paramètres de l’Assistant ou de l’application Google Home (via : 9to5Google). Au bas de l’écran, les utilisateurs remarqueront un message contextuel leur demandant s’ils souhaitent “planifier une routine d’une journée”. Lorsque vous appuyez sur « Oui », vous pourrez choisir les jours pendant lesquels une routine doit s’exécuter sous « Démarreurs », ainsi qu’un fuseau horaire. Et à partir de là, vous pouvez définir différentes actions à effectuer automatiquement à différents moments de la journée. Par exemple, vous pouvez éteindre vos lumières à 18 heures ou les éteindre tard dans la nuit.

Planification d’une routine d’une journée sur l’assistant Google. Crédits image : 9to5Google

L’outil permet de planifier très facilement les différentes actions que vous souhaitez que l’assistant Google effectue à différents moments de la journée sans nécessiter aucune intervention de votre part ou sans que vous ayez à prononcer un type de mot-clé. Vous pouvez également définir différentes routines journalières pour différents jours de la semaine. Cela rapproche l’assistant Google d’une automatisation complète et devrait grandement améliorer la façon dont vous l’utilisez, surtout si vous avez de nombreux appareils domestiques intelligents connectés au réseau dans votre foyer.

Les routines Daylong sont en cours de déploiement, ainsi que la fonction “Ajustements de l’heure” de l’assistant Google, qui devraient toutes deux être en mesure de faire des merveilles pour améliorer la façon dont vous utilisez les routines.