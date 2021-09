Automatisez votre quotidien avec les routines de Google Assistant | La technologie

Google Assistant est devenu un outil extrêmement nécessaire qui nous permet de contrôler les appareils intelligents, de demander des informations, de nous jouer de la musique ou de contrôler notre Chromecast, entre autres. Eh bien, il y a une partie de cet assistant, qui n’est pas excessivement connue comme le sont les routines, dont nous allons expliquer ce qu’elles sont et ce qu’elles peuvent nous servir dans notre quotidien.

Les routines de l’Assistant Google sont une partie importante qui nous permettra d’effectuer plusieurs actions en même temps lorsque l’une d’entre elles est activée. Ce n’est pas le plus connu des assistants virtuels de Google, mais au moment où on le découvre, c’est le plus utilisé.

Nous pourrons profiter de ceux qui sont déjà créés ou faire de nous ceux qui nous conviennent le mieux, puisque cet assistant nous permet d’effectuer nos propres routines.

C’est une partie de Google Assistant que nous allons connaître dès maintenant afin que vous puissiez commencer à mener votre quotidien de manière plus organisée et avec le soutien de votre assistant.

Quelles sont les routines de l’Assistant Google ?

Nous pouvons appeler les routines de l’Assistant Google en tant que série de tâches à effectuer en écoutant une commande vocale, c’est-à-dire qu’avec cette commande l’assistant effectue le nombre de tâches que nous avons préalablement configurées pour lui.

Les routines sont l’une des pièces les plus avancées de Google Assistant, car il est capable d’effectuer plusieurs tâches avec une seule commande, sachant à tout moment quoi faire et étant des travaux différents, ce qui signifie que nous pouvons le configurer à notre guise si nécessaire.

Ont routines par défaut et la possibilité de créer ceux que nous voulons afin qu’il s’adapte à ce dont nous avons besoin à tout moment, pouvant établir l’ordre direct qui créera toute la série de tâches à effectuer.

Nous aurons à notre disposition ceux déjà créés par Google (configurables) ou nous pouvons être ceux qui les configurent à notre guise.

Routines prédéfinies

Il existe plusieurs routines prédéfinies que nous pouvons utiliser à tout moment et qui effectueront une série d’actions, que nous pouvons configurer, mais qui sont déjà créées par Google.

La vérité est que ceux qui sont prédéterminés ils sont très bien gérés et nous pouvons les utiliser pour des situations dans lesquelles nous sommes impliqués tous les jours, étant très utiles pour configurer les paramètres déjà prédéfinis.

Jour ouvrable

Cette routine est un façon de te rappeler ce que vous devez faire le reste de la journée, pouvoir établir des heures pour lesdites recommandations. C’est un bon moyen pour le système de nous rappeler des tâches dont nous ne nous souviendrons peut-être pas autrement.

Les tâches qu’il nous rappelle sont les suivantes :

Il nous informe de la l ‘agenda du jour. Nous se souvenir de l’heure régulièrement que nous voulons pour que nous soyons bien informés et qu’il ne nous arrive rien. Donner des informations sur notre rappels personnalisés. On va recevoir certains messages pour se souvenir de choses aussi simples et essentielles que se lever et s’étirer un peu, se laver les mains, prendre une collation, boire un verre d’eau ou nous dire qu’il est temps de finir le travail et de profiter de la après-midi, entre beaucoup d’autres.

Bonjour

En disant Hey Google, bonjour, l’assistant pourra effectuer certaines ou toutes les actions prédéfinies dans cette routine.

Ceux-ci sont:

Désactiver le mode silencieux depuis votre mobile (uniquement s’il est démarré avec un appareil Android). Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils. Fournir des informations comme la météo, les voyages, le calendrier, les rappels, etc. Ajuster le volume de contenu multimédia si nécessaire. Vous pouvez également jouer musique, actualités, radio, podcasts ou livres audio.

L’heure de dormir

Quand on dit à voix haute Ok Google, l’heure du coucher, l’assistant comprendra cette routine et exécutera les actions qu’il a configurées.

Ce sont les suivants :

Activer le mode silencieux depuis votre téléphone (uniquement si démarré avec un appareil Android). Apporter informations sur le lendemain (événements météorologiques ou calendrier). Mettez un alarme. Régler lumières, prises, thermostats et autres gadgets intelligents. Ajuster le volume de contenu multimédia si nécessaire. De la musique ou des sons pourraient même être mis en place pour nous aider à dormir.

Sortir de la maison

Si on dit Hey Google je pars, l’assistant à ce moment-là se met au travail et effectue diverses tâches typiques du départ de la maison.

Ce qu’il fait, c’est régler les lumières, les prises, les thermostats et autres appareils pour l’absence, en la modifiant au retour à la maison, juste la routine suivante.

Je suis à la maison

Si on dit Hey Google, je suis à la maison, les actions qui peuvent être menées sont celles orientées précisément vers notre retour à la maison.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils que nous avons marqués. l’annoncer sur les haut-parleurs et les écrans de votre maison. Vous informer de vos rappels (en fonction de l’emplacement) lorsque vous rentrez chez vous. Ajuster le volume contenu multimédia jouer: musique, actualités, radio, podcasts, livres audio ou rien.

Se rendre au travail

Cette routine fonctionne quand nous disons Hey Google, je vais travailler, donc tout est orienté vers ce moment de prix de la journée.

Les actions à entreprendre sont :

Informations sur la journée, c’est-à-dire les voyages, la météo, le calendrier ou les rappels. Tout ce qui peut nous aider à aller travailler. Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils électroménagers, si nous le jugeons nécessaire. Ajuster le volume ou payer pour du contenu multimédia si nécessaire. Rproduire: musique, actualités, radio, podcasts sur la route, que ce soit en voiture, en train ou ailleurs.

Voyage à la maison

Le dernier exemple de routine par défaut que nous allons voir est celui qui fonctionne au moment où nous disons Hey Google, je rentre à la maison, étant fondamentalement le même que le précédent avec une légère différence.

L’assistant effectue ces actions :

vous informer sur votre déplacement, c’est-à-dire s’il y a entre autres des embouteillages ou des conditions météorologiques. Régler lumières, prises, thermostats et autres appareils pour l’arrivée à votre domicile. Envoyer un SMS informant que vous partez déjà. Lire les messages non lus. Annoncez sur votre haut-parleur ou votre écran que vous êtes sur le chemin du retour. Ajuster le volume contenu multimédia. Si nécessaire, pour que lorsque vous entrez, par exemple, votre musique préférée sonne. Pendant que vous êtes en route, vous pouvez écouter de la musique, des informations, la radio, des podcasts ou rien.

Routines personnalisées

Non seulement nous pourrons fonctionner avec des routines préétablies, mais nous pourrons nous-mêmes créer celles qui correspondent le mieux à nos besoins et à nos goûts.

Effectuer cette action est extrêmement simple et la seule chose que nous aurons à faire est la suivante :

Nous ouvrons l’assistant Google. Cliquer sur Routines et puis lui Bouton Ajouter qui est situé près du bas de l’écran. Maintenant en Comment commencer, nous devons entrer Ajouter le premier élément puis nous choisissons le déclencheur que nous voulons pour la routine. Puis dans Cette routine, il faut cliquer sur Ajouter une action. Moment où l’on choisit une catégorie de routine et sélectionne une action. Une fois terminé, cliquez sur Fait et puis dans sauvegarder.

Google a également intégré un nouvelle routine conçue pour gérer toute notre journée de manière unifiée. C’est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, puisque nous pouvons gérer les tâches d’une journée entière.

Pour y parvenir, nous n’avons qu’à retourner au même endroit où nous créons nos propres routines. Dans ce cas, nous verrons comment un message contextuel apparaît nous demandant si nous voulons planifier une routine toute la journée.

Nous avons joué sur Oui et ainsi nous pouvons choisir les jours que nous voulons que cette routine soit exécutée et le fuseau horaire dans lequel cette routine sera appliquée. De là, nous pouvons tout configurer à notre guise ce que vous allez faire et à quel moment de la journée vous allez le faire, ainsi que comment vous allez le faire.

Maintenant que les routines n’ont plus de secrets pour vous, c’est le bon moment pour commencer à en profiter afin de les faire fonctionner exactement comme cela vous convient et que vous l’aimez.