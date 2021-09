‘Automne ’66’: L’automne arrive tôt pour le groupe Spencer Davis

En septembre 1966, le Spencer Davis Group était un habitué des charts britanniques. Ils avaient deux singles consécutifs n ° 1 à leur actif avec “Keep On Running” et “Somebody Help Me”, deux albums du Top 10 presque simultanément au début de l’année (leur 1er LP et Le 2ème LP) et ils étaient à nouveau dans le Top 20 avec leur dernier tube, “When I Come Home”.

Si leur grand succès record ne devait durer que quelques mois de plus, il n’y avait pour l’instant aucun signe de ralentissement du groupe R&B des Midlands anglais. Alors que ce dernier single de Fontana “When I Come Home” a commencé une ascension des charts britanniques qui l’amènerait au n ° 12, leur troisième album Autumn ’66 est entré dans les best-sellers le 11 septembre 1966 au n ° 20.

Le single a été inclus sur le LP, tout comme “Somebody Help Me”, et le disque a une fois de plus vu les SDG porter leur amour du R&B et du blues américain contemporain sur leur manche. Il y avait des versions de « Take This Hurt Off Me » de Don Covay, de l’hymne de Percy Sledge « When A Man Loves A Woman » et de « Dust My Blues » d’Elmore James.

Mais Autumn ’66 avait plus de place pour les compositions originales que les albums précédents du groupe. Tout le quatuor a écrit « High Time Baby », tandis que Spencer Davis a adapté le standard « Midnight Special » et Steve Winwood a écrit “Sur le feu vert”. Le nouveau hit “When I Come Home” a été attribué à Winwood et Jackie Edwards, l’auteur jamaïcain des deux n°1 du groupe.

L’album a passé huit semaines robustes dans le Top 10 britannique, culminant au n ° 4 en octobre. Peu de temps après, les SDG se lançaient dans un autre grand succès sous la forme de “Gimme Some Loving”, et même en vedette sur grand écran dans le film de maison hantée et de musique The Ghost Goes Gear.

