Autonomie : le gouvernement vise à fabriquer des semi-conducteurs en Inde d’ici la mi-2022

En décembre 2020, le ministère de l’électronique et de l’informatique (Meity) avait publié une manifestation d’intérêt (EoI) pour la création d’usines de semi-conducteurs en Inde et 15 à 20 entreprises avaient manifesté leur intérêt pour la création de telles unités.

Le gouvernement vise à jeter les bases de la première unité de fabrication de semi-conducteurs du pays d’ici juin-juillet de l’année prochaine et une demande de proposition (RFP) sera bientôt lancée pour solliciter des offres commerciales des entreprises. Le montant des incitations sera décidé après avoir sollicité les commentaires des entreprises opérant dans cet espace, ont indiqué des sources.

« Le rêve de semi-conducteur de l’Inde sera bientôt réalisé. C’est le rêve du premier ministre d’avoir des semi-conducteurs conçus et fabriqués en Inde. Nous travaillons au développement de l’écosystème complet des semi-conducteurs – pour la conception, la fabrication et le conditionnement de puces semi-conductrices », a déclaré le ministre des Communications et de l’Informatique, Ashwini Vaishnaw, à Financial Express. Il n’a cependant fourni aucun détail.

Le besoin d’avoir des installations de fabrication de puces locales se fait encore sentir aujourd’hui avec la pénurie mondiale actuelle de puces, qui nuit aux industries de tous les secteurs, car des articles électroniques sont nécessaires dans tous les segments de nos jours.

« Les semi-conducteurs ont joué un rôle clé dans les progrès de l’électronique au cours des 50 dernières années et continueront de jouer un rôle encore plus important avec l’introduction de nouvelles technologies et applications, notamment l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle, la 5G et les voitures intelligentes. , usines intelligentes, centres de date, robotique, etc. », avait déclaré Meity dans l’EoI pour les semi-conducteurs émis en décembre.

La fabrication de semi-conducteurs est un secteur complexe et à forte intensité de recherche, nécessitant des investissements importants et soutenus.

Comme le plan précédent de création d’usines de semi-conducteurs a échoué, le gouvernement s’assure cette fois que tout programme d’incitation devrait être en mesure de répondre aux exigences de l’industrie. Comme la mise en place d’usines de semi-conducteurs nécessite des milliards de dollars d’investissements, le soutien du gouvernement devrait également correspondre aux investissements.

