autonomie pour arrêter un train dans les nouveaux écouteurs Huawei

19/04/2021

Activé à 19:15 CEST

Nous avons eu l’occasion de tester le nouveau Huawei FreeBuds 4i. Les écouteurs les plus récents de la marque asiatique promettent d’avoir une autonomie brutale à un prix très raisonnable, étant pour moins de cent euros, un prix assez bon marché pour ce qui est habituellement utilisé sur le marché des écouteurs sans fil haut de gamme.

Bien que le marché des écouteurs sans fil ait de plus en plus de concurrents, Huawei promet une série d’atouts qui nous feront opter pour l’utilisation de ces écouteurs et pas d’autres Quels sont ces points? Nous le verrons ensuite dans l’analyse.

Cependant, si vous êtes tenté de l’acheter, vous pouvez le faire dans le Boutique officielle Huawei au prix de 79,00 € en blanc ou noir. Il est également en vente dans d’autres canaux de vente de détaillants technologiques de notre pays.

Fiche technique

Type: In-ear True Wireless avec embouts en silicone Dimensions (écouteur): 37,5 x 23,9 x 21 mm Dimensions (étui): 48 x 61,8 x 27,5 mm Poids (écouteur): 5,5 grammes Poids (étui): 36,5 grammes sans écouteurs à l’intérieur Écoute Modes: Annulation active du bruit Mode d’écoute normal Fréquence: 20 Hz à 20000 Hz Microphone: 2 par écouteur Pilotes: 10 millimètres Capteurs: Proximité Batterie: Boîte avec 215 mAh Chaque écouteur a 55 mAh Autonomie 10 heures sans ANC 7,5 heures avec Charge ANC Type USB -C 10 minutes de charge pour 7,5 heures de musique Connexion: Bluetooth 5.2 Compatibilité: Bluetooth par iOS App AI Life sur Android Prix: 79,99 euros

UN CASQUE ADHÉSIF ADAPTÉ À VOTRE ÉTUI

Huawei Freebuds 4i

| Google

Pour ceux qui ont lu notre avis sur les Huawei Freebuds Pro ou les ont achetés, ces Freebuds 4i ne seront pas surpris par l’aspect visuel de ces écouteurs, en particulier leur étui. Ainsi, la première chose que l’on voit dès qu’on ouvre la minuscule boîte en carton dans laquelle ils sont livrés est leur étui, aux finitions très précieuses et légèrement plus plates que dans la version pro de cette gamme. Quoi qu’il en soit, Ils se distinguent par leur faible poids, l’étui et les écouteurs sont si légers qu’ils ne seront jamais un inconfort supplémentaire pour notre tenue. Leur finition brillante les rend très beaux, tout en étant assez propres à tous points de vue. Chaque oreillette ne pèse que 5,5 grammes, tandis que la boîte ne pèse que 36, c’est-à-dire que c’est une bagatelle.

Les finitions du plastique semblent de très bonne qualité. Quelque chose qui est absolument nécessaire dans un type d’objet auquel on donne un usage intensif à ses charnières. Dans la Sur le devant, nous trouvons le logo Huawei et une petite lumière qui nous avertit de l’état de charge de l’étui.

Le seul inconvénient que je peux retirer de ces casques, en général, c’est qu’il est un peu difficile de les sortir de la boîte. Parfois, ils partent pour la première fois sans complications, mais ceux d’entre nous qui sont maladroits apprécieraient rendre les choses un peu plus faciles, surtout lorsque nous sommes pressés.

Je n’aime pas trop les écouteurs intra-auriculaires, mais je dois dire que ils sont vraiment à l’aise. Vous oubliez que vous les portez et la qualité, comme nous le verrons plus tard, est très bonne. En ce qui concerne la section esthétique des écouteurs eux-mêmes, il convient de mentionner qu’ils ne disposent d’aucun type de bouton, seuls les aimants avec lesquels ils sont connectés pour charger dans la boîte se démarquent. C’est très esthétique et visuel, puisque les commandes sont données au moyen de commandes tactiles, la manière de les exécuter étant vraiment visuelle. De plus, il fonctionne avec une sensibilité adéquate pour que les commandes soient exécutées quand elles le devraient et non par accident.

Huawei Freebuds 4i

| Huawei

QUALITÉ SONORE SIMPLEMENT BRUTALE

La qualité sonore de ces Huawei Freebuds 4i est incroyable pour le prix ajusté dont ils disposent. Ils sonnent mieux que tous les écouteurs de leur gamme, y compris la concurrence directe des écouteurs Xiaomi. Ainsi, alors que leur prix est milieu de gamme, en qualité audio ces écouteurs sont directement dans le haut de gamme. Le son est très bien dimensionné grâce à ses haut-parleurs de 10 mm, qui permettent une qualité sonore vraiment positive dans votre expérience. Je ne suis pas un grand expert sur ces sujets, ni un connaisseur de musique, mais j’ai aimé écouter de la musique grâce à la qualité audio de ces écouteurs.

Concernant l’ANC (Active Noise Cancellation, pour son acronyme en anglais) je dois dire que le Les journées de gym sont moins souffertes grâce au fait qu’elle vous encapsule totalement et complètement du bruit de la pièce. C’est très apprécié, car la musique dans les gymnases est généralement horrible. La escucha activa, es decir, el sistema de Huawei que nos permite escuchar a la gente que se dirige a nosotros, funciona un poco peor que en la versión pro, pero sigue siendo bastante útil de cara a recibir órdenes en entornos donde podemos escuchar música alors que.

Afin d’utiliser réellement ces fonctionnalités nous devons installer l’application Huawei. Il peut être facilement téléchargé et il est vraiment utile, car il nous permet de contrôler les commandes tactiles.

Huawei Freebuds 4i

| Google

BATTERIE POUR ARRÊTER UN TRAIN

La batterie est l’un des points forts de cet appareil. Décidément, si vous recherchez une autonomie inégalée et une excellente qualité audio, ces écouteurs sont à vous.. Jusqu’à ce que 10 heures d’autonomie sans annulation du bruit et 7 heures et demie avec annulation. Autrement dit, nous avons de l’audio pendant un certain temps. Si on ajoute à cela le cas, on parle de 18 ou 20 heures supplémentaires.

CONCLUSION: LES MEILLEURS CASQUES DE LA GAMME MOYENNE?

Le milieu de gamme a des prétendants surdimensionnés en flèche, cependant, il est possible que le Huawei Freebuds 4i sont devenus les rois de cet espace. Ils sont confortables, légers, avec une grande autonomie et une excellente qualité audio Que demander de plus aux casques? Exactement, une annulation de bruit qui nous isole de la foule en colère. Si vous recherchez la qualité à un prix équilibré, les Huawei FreeBuds 4i sont votre truc.

