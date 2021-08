Autonomisation de la diversité ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Les métavers sont l’avenir. Les métavers semblent être l’avenir qui se passe en ce moment ! L’un des miracles fantastiques de la blockchain doit être les métavers car ils ont transformé la façon dont les gens interagissent. Et maintenant, il semble que divers métavers soient prêts à se mêler les uns aux autres en empruntant les canaux de communication du stade intra-métavers au stade inter-métavers.

L’interopérabilité est considérée comme la prochaine grande chose dans le domaine du métaverse. Alors que les métavers futuristes montrés dans les films sont très immersifs et interactifs, le domaine actuel des métavers semble rattraper rapidement son retard alors que le chœur des métavers croisés augmente.

Le sentiment d’uniformité entre les mondes virtuels changera énormément la donne pour que les communautés découvrent des écosystèmes interopérables. Des transactions financières aux transactions foncières virtuelles, les communautés du métaverse fonctionneront d’une manière très similaire au scénario du monde réel. Le sentiment de communauté dans les mondes virtuels renforcerait davantage les communautés.

Communautés de métaverses croisées – Prendre la diversité humaine dans le domaine numérique

L’une des principales visions de Next Earth est d’ouvrir des canaux de communication inter-métavers. En aidant les individus à atteindre d’autres communautés, l’ensemble de l’univers numérique serait un grand terrain de jeu. Les implications financières d’un tel scénario seraient énormes. Il est psychologiquement convaincant de travailler au brassage des communautés en ligne.

Interagir avec d’autres métavers et englober une expérience universelle serait bientôt omniprésent. Le rythme actuel du développement du métaverse va déjà dans la même direction. Cela aiderait à élargir l’attrait de l’identité numérique en nous faisant faire un pas de plus dans l’existence en ligne.

Notre compréhension du monde physique subirait un changement radical lorsque divers métavers commenceraient à interagir les uns avec les autres. Par exemple, les communautés Next Earth peuvent interagir avec des métaverses de jeux, des portails éducatifs, etc., pour accéder à de nombreux autres services. Les implications sont bien trop avancées pour être comprises dans le contexte actuel du métaverse.

Haute accessibilité – Chaque métavers est différent. Actuellement, il serait utile que vous disposiez d’informations d’identification d’accès ou d’une infrastructure spécifiques pour vous connecter à un métaverse particulier. Cependant, le scénario du métaverse croisé vous permettrait d’atteindre votre métaverse destiné via plusieurs canaux. Les utilisateurs n’auraient pas besoin d’un bureau dédié pour accéder à leur avatar dans un métaverse spécifique.

Maintenir l’unicité – Ce qui est unique dans les communautés de métaverses croisées, c’est que différents métaverses promeuvent la même identité individuelle unique. C’est très similaire au monde physique, où vous pouvez visiter différentes nations avec une même identité. Tous les métaverses de la finance, du divertissement, des jeux et de l’éducation sont accessibles via une seule simulation.

Interopérabilité – Les utilisateurs peuvent travailler sur différentes couches de métavers via divers réseaux et sous-réseaux. Le niveau d’interaction serait beaucoup plus complexe que les normes actuelles, car les utilisateurs parcourent divers métavers. La transition doit être transparente pour que l’interaction reste digne de confiance.

Le métaverse croisé représente une véritable numérisation de l’expérience humaine

Les couches d’interopérabilité doivent être construites sur la base de la sécurité, de la transparence et de la décentralisation. Au fur et à mesure que les normes de modèle verront le jour, beaucoup dépendra de la façon dont les divers métavers résoudront leurs différences de protocole. Les réglementations transactionnelles et interactives entre les différentes entités doivent être résolues à l’amiable pour alimenter la communication croisée entre les métavers.

Les problèmes d’infrastructure devraient également être gérés. L’expérience collaborative du métaverse virtuel est encore loin, mais les bases ont déjà été posées. Les ventes de terrains virtuels sur Next Earth indiquent à quel point le temps du métaverse croisé est déjà arrivé.