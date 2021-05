Autonomiser les forces armées dans la lutte contre Covid-19

L’armée indienne (IA) a déjà lancé des actions pour se procurer 13 articles comprenant des machines BIPAP. (Images: marine indienne et armée indienne)

(Par Amit Cowshish

À la fin du mois dernier, le ministre de la Défense Rajnath Singh a autorisé les officiers du Service médical des forces armées (AFMS) en poste au quartier général des services (SHQ) et les formations inférieures à exercer des pouvoirs financiers d’urgence. Cette décision augmentera leur capacité à fournir des services médicaux au personnel militaire et à l’administration civile dans la lutte contre la vague actuelle de cas de Covid-19 à travers le pays.

Selon le communiqué de presse du 23 avril, ces pouvoirs peuvent être exercés pour l’acquisition de magasins médicaux, de services et de gestion des installations de traitement des personnes touchées par le virus mortel. Bien que la présente autorisation ne porte que jusqu’au 30 septembre, elle pourrait être prolongée ou révisée si la situation le justifie.

L’armée indienne (IA) a déjà lancé une action pour se procurer 13 articles comprenant des machines BIPAP, des kits de test d’antigène RDT et de PCR, des supports de transport de virus avec écouvillon, de plasmaphérèse, des masques, des ensembles EPI complets, un autoclave de déchets, un lit ICU multifonctionnel, un pulvérisateur manuel, Advanced Life Support, ambulances de type C et concentrateurs d’oxygène.

La décision de déléguer les pouvoirs financiers a été prise en vertu du règlement sur la délégation des pouvoirs financiers aux services de défense (DFPDS) notifié par le ministère de la Défense (MoD) en 2016, qui permet l’exercice de pouvoirs financiers illimités par le directeur général des armées Service médical des Forces (DGAFMS) en cas de guerre, calamité naturelle, catastrophe ou toute autre crise opérationnelle, à condition que la situation soit déclarée d’urgence par le gouvernement.

Pour aller plus loin, l’ordonnance émise par le ministère de la Défense le 23 avril autorise les directeurs généraux des services médicaux de toutes les SHQ à dépenser jusqu’à Rs 5 crore. D’autres établissements médicaux aux échelons inférieurs dirigés par des officiers deux étoiles peuvent dépenser jusqu’à Rs 3 crore, et ceux dirigés par des officiers une étoile, jusqu’à Rs 2 crore.

On ne sait pas s’il s’agit du plafond global des dépenses ou de la mesure dans laquelle les dépenses peuvent être engagées à chaque fois par les mandataires sans aucune limite sur les dépenses globales.

Quoi qu’il en soit, la délégation de pouvoirs en aval de la chaîne de commandement renforcera sans aucun doute la capacité des établissements proches des zones sinistrées à réagir très rapidement à la situation, mais des contraintes budgétaires pourraient se présenter, surtout si ces établissements sont approchés. en grande partie par l’administration civile pour les aider à surmonter les pénuries de vaccins, d’équipement de protection, d’oxygène et même de centre de quarantaine et d’hospitalisation.

L’AI semble se préparer à une telle éventualité dans laquelle elle pourrait avoir à jouer un rôle plus important, en particulier dans les campagnes. Le quartier général de l’armée a déjà mis en place une cellule de gestion Covid-19 sous la direction du directeur général de la logistique opérationnelle et du mouvement stratégique – un officier trois étoiles relevant directement du vice-chef – pour superviser l’assistance à l’administration civile. Espérons que cela n’entravera pas la coordination avec la DGAFMS, l’officier militaire le plus élevé responsable de la gestion de l’établissement médical dans les trois services.

Le gouvernement a également approuvé l’engagement de 400 médecins AFMS retraités pendant 11 mois parmi ceux qui ont pris leur retraite entre 2017 et 2019. À un moment où toutes les ressources disponibles doivent être mobilisées, la stipulation que seuls ceux qui ont pris leur retraite pendant la période étroite de deux ans peuvent être envisagé pour un engagement temporaire est inutilement restrictif.

Bien qu’il doive y avoir une certaine technicité procédurale derrière cette stipulation restrictive, on ne peut pas permettre de passer outre la gravité de la situation qui exige l’engagement de tous les médecins, le personnel infirmier, les assistants de laboratoire et les techniciens qui sont prêts à servir. Non pas que cela importerait à ceux qui ont servi les forces armées de manière désintéressée avant la retraite, mais la rémunération offerte – dernier salaire prélevé et salaire du spécialiste moins la pension – devrait être une incitation suffisamment décente.

Ce sont des problèmes mineurs que le ministère de la Défense peut facilement surmonter; Cependant, la véritable source de préoccupation réside dans les complexités procédurales qui font si souvent dérailler la mise en œuvre des mesures bien intentionnées annoncées par le gouvernement.

Le FFPDS de 2016, par exemple, permet à la DGAFMS de mettre en place un comité d’urgence (CEE) composé de 3 membres pour l’acquisition des magasins et des services nécessaires. La CEE doit suivre la procédure définie dans le Manuel des marchés publics de défense (DPM), 2009. Le comité peut déroger à la procédure prescrite mais uniquement avec l’approbation de la DGAFMS. Cela peut prendre du temps.

On ne sait pas si les autorités inférieures, à qui des pouvoirs ont maintenant été délégués, seraient également tenues de suivre la procédure DPM, en dehors d’autres exigences procédurales telles que la passation de marchés obligatoire via le marché électronique du gouvernement. Cela irait à l’encontre de l’objectif de la délégation du pouvoir financier si son exercice était pris au piège de ces complexités procédurales.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

