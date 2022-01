Autonomy Network lance AutoSwap, DApp propose une commande limitée | Invezz

Autonomy Network a lancé une application décentralisée unique (DApp) appelée AutoSwap sur Binance Smart Chain (BSC).

AutoSwap est le premier DApp qui offrira des commandes à cours limité, un stop loss, une protection contre les pertes et des fonctionnalités de paiement récurrent pour les échanges décentralisés (DEX) de BSC comme Pancakeswap.

Outre BSC, AutoSwap sera également disponible sur la plupart des blockchains comme Ethereum, Avalanche, Polygon et Solana qui prennent en charge le développement d’applications décentralisées. La DApp marque une évolution majeure au sein de l’écosystème DeFi, car c’est la première fois que les fonctionnalités qu’elle propose sont disponibles pour les échanges décentralisés.

Les ordres limités, les fonctions de stop loss et de protection contre les pertes n’étaient disponibles que sur les bourses centralisées. Les présenter à des échanges décentralisés permet aux traders DEX de mieux gérer les risques et d’augmenter les rendements sans avoir à regarder l’écran 24h/24 et 7j/7.

Selon le co-fondateur d’Autonomy Network, James Key :

En introduisant à la fois des ordres limités et des stop loss dans DEX pour la première fois sur n’importe quelle blockchain, Autonomy a permis à DEX d’avoir les mêmes caractéristiques que les échanges centralisés. Étant donné que la majeure partie du volume des transactions cryptographiques ne concerne pas les ordres du marché, cela signifie que le principal inhibiteur de croissance DEX a été supprimé et constitue le dernier clou dans le cercueil pour la domination des échanges centralisés, permettant à la majeure partie du volume de passer à DEX.

DEXes automatisation de l’entreprise en utilisant Autonomy et AutoSwap

Le manque de solutions d’automatisation telles que les ordres limités, les stop loss, la protection contre les pertes et les paiements récurrents était un véritable défi, en particulier avec la croissance exponentielle des volumes de transactions sur DEX. En conséquence, plusieurs DEX de prêt se sont déjà associés à Autonomy pour permettre à leurs utilisateurs de profiter des mêmes fonctionnalités disponibles sur les échanges centralisés.

Des exemples de DEX qui ont intégré Autonomy incluent SokuSwap sur Binance Smart Chain et Pangolin sur Avalanche. ApeSwap chez BSC est également en passe d’intégrer Autonomy.

En utilisant Autonomy Network, qui est un protocole d’automatisation décentralisé clé en main, les traders du marché des crypto-monnaies peuvent automatiser leurs ordres pour rester actifs même lorsque les traders s’endorment. AutoSwap rend les choses encore meilleures en permettant aux traders de mieux gérer les pertes.

En plus d’automatiser le commerce, Autonomy peut être intégré dans des protocoles de prêt, des outils de gestion DAO, des projets de métaverse et des projets NFT pour configurer des actions arbitraires à déclencher dans des conditions arbitraires. La plateforme de prêt de SushiSwap, Kashi, en est un parfait exemple. Il dispose d’une autonomie intégrée pour proposer des auto-évaluations automatisées.

Il est important de noter que tous ces développements se produisent avant que Autonomy Network ne lance son jeton natif. Vous avez programmé l’offre DEX initiale (IDO) de votre token en février de cette année.

