Autoportrait RTW Printemps 2022 – WWD

Parlez de la création d’un moment viral. Han Chong a un instinct naturel lorsqu’il s’agit de choisir le bon visage pour l’autoportrait chaque saison. La créatrice malaisienne britannique a fait appel à Bella Hadid pour incarner la campagne de la collection printemps 2022 de la marque, qui présente une approche plus simple et plus décontractée de la tenue d’occasion.

Chong a déclaré qu’il avait commencé la collection en pensant à ses clients. « C’est une marque très démocratique. Vous ne pouvez pas simplement montrer ce que vous aimez. Nous avons un public tellement large et large, surtout maintenant que nous avons des magasins en Chine. Lorsque vous créez une collection, vous devez penser à ce qui convient à leur morphologie et à leur style de vie », a-t-il ajouté.

Le regard: Confortable et sans effort. Chong souhaite que ceux qui tombent amoureux de la marque pour ses robes en dentelle emblématiques essaient des pièces en maille élégantes et des articles en denim, et adoptent une esthétique plus épurée, mais toujours cool et sexy.

Citation à noter : « Cette saison, j’ai vraiment été inspirée pour passer à la vitesse supérieure et présenter une collection de ce que les femmes pourraient vouloir porter après ce qui ressemble à une vie passée à l’intérieur… C’est beaucoup plus propre en termes de forme. Pas tellement de volants, mais il y a beaucoup de nouvelles techniques que nous avons développées dans la collection, comme ces patchs en dentelle que vous voyez sur les hauts et les robes. Cette saison, c’est aussi la première fois que nous fabriquons du denim en interne.

Pièces clés : Se sépare avec des panneaux de dentelle au crochet complexes dans des couleurs pastel; robe en maille avec empiècements festonnés et effet côtelé ; robe en jean avec des découpes rondes sur le côté et une robe blanche froncée qui peut être coiffée de différentes manières.

Emporter: La collection ressemblait à une lettre d’amour subtile au groupe de K-pop Blackpink. Beaucoup de pièces auront fière allure sur Lisa ou Jennie.