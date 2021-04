Autopsie DMX pour révéler un mélange de crack, fentanyl, alcool, COVID-19

Alors que le monde continue de pleurer la mort de DMX, de plus amples informations sur la surdose tragique du rappeur et la crise cardiaque qui en résulte sont révélées.

Quelques semaines après la mort du légendaire rappeur DMX le 9 avril, des légions de fans de hip hop continuent de pleurer sa perte. Aujourd’hui marquait la date officielle des funérailles de DMX au Barclays Center de Brooklyn, une “ célébration de la vie ” qui a attiré des milliers de fans et encombré les rues voisines. Le cercueil de DMX est arrivé dans un camion monstre avec “Long Live DMX” blasonné sur les côtés, une partie d’une procession qui a commencé dans la ville natale du rappeur à Yonkers, NY.

Malheureusement, la mort de DMX aurait pu être facilement évitée et semble avoir été déclenchée par une concoction mortelle de drogues, d’alcool et de COVID-19. Digital Music News a maintenant appris que la surdose de DMX était probablement provoquée par de multiples toxines, y compris le crack, le fentanyl opiacé ultra-puissant et des quantités inconnues d’alcool et de pilules sur ordonnance. Les détails de l’autopsie sont également susceptibles de montrer que DMX avait COVID-19, ce qui a peut-être compliqué les efforts pour faire revivre le rappeur et aspirer de l’oxygène dans son système.

On ne sait pas exactement quelles quantités de divers médicaments se trouvaient dans le système de DMX au moment de sa mort, bien que certaines substances auraient pu être présentes à l’état de traces. Auparavant, le rappeur avait signalé de nombreux problèmes d’abus de drogues et était entré en cure de désintoxication en 2002, 2017 et 2019. En 2016, DMX avait été trouvé insensible à Yonkers et avait été relancé par des médecins utilisant Narcan, un bloqueur d’opioïdes. Il a également déclaré avoir essayé du crack pour la première fois à l’âge de 14 ans.

Des rapports antérieurs sur l’hospitalisation de DMX ont fait état d’une surdose massive de médicaments, qui a entraîné une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral et a finalement poussé le rappeur dans un état végétatif. Après que DMX – de son vrai nom Earl Simmons – n’ait pas pu être relancé, la famille a pris la difficile décision de débrancher la prise et de supprimer le système de survie.

Par ailleurs, le directeur du disque / producteur et collaborateur DMX Irv Gotti a rapporté que DMX avait fait une overdose sur “ une mauvaise dose de crack ” qui a submergé le système du rappeur. Gotti a également souligné l’utilisation de fentanyl et les complications du COVID. “Ils ont dit que c’était une mauvaise dose de crack et ils ont dit qu’un peu de fentanyl était mélangé avec le crack et c’est ce qui l’a fait surdoser”, a révélé Gotti dans une interview avec 107.5 WGCI à Chicago (comme rapporté pour la première fois par HipHopDX).

«Quand il est arrivé à l’hôpital, il a reçu un diagnostic de COVID et il ne pouvait plus respirer – vous savez que le COVID perturbe votre système respiratoire – c’est pourquoi il a dû se connecter au ventilateur», a poursuivi le cofondateur de Murder Inc. .

“Avant qu’ils [connected him to the ventilator], ils étaient comme, son cerveau est mort », poursuit-il. «Ils ont dit que même s’il réussit, il y a de fortes chances qu’il soit en état de mort cérébrale. Une fois qu’ils ont dit ça, je me suis dit: “ Je ne veux pas voir X comme ça. ” J’ai dit: ‘S’il revient, je veux qu’il revienne et qu’il soit X. S’il va être en état de mort cérébrale et un légume, je ne veux pas le voir comme ça,’ tu sais ce que je dis?

«Je pense qu’en fin de compte, il ne pourrait pas survivre sans être sur cette machine. Il est parti.”

Déjà, une piste DMX posthume est sortie, et un album complet est également attendu en 2022. Par ailleurs, on ne sait toujours pas comment les redevances et les actifs considérables de DMX seront répartis – le rappeur aurait engendré plus de 15 enfants avec plusieurs partenaires, et nous régulièrement des centaines de milliers de dollars de retard sur les paiements de pension alimentaire pour enfants.

DMX n’avait que 50 ans au moment de sa mort.