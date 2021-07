Autopsy se sépare du bassiste de longue date Joe Trevisano

AUTOPSIE a annoncé le départ du bassiste de longue date Joe Trevisano.

Le très influent pionnier du death metal américain a officialisé sa sortie dans un article publié sur les réseaux sociaux samedi 17 juillet.

Le groupe a écrit : “Aussi surréaliste qu’il soit, notre bassiste et ami de longue date Joe Trevisano a quitté le groupe.

“Joe a fait des disques et botté le cul sur scène partout dans le monde avec nous pendant tout le chapitre deux de AUTOPSIE remontant à 2008. Et avant cela, il était dans ABCÈS remontant à 1997, et même avant cela… nous savions Joe de la scène locale vers 1991, alors qu’il VON, nous avons donc une longue histoire ensemble.

“Qu’on sache que la scission est en bons termes. Joe a décidé de se concentrer sur sa famille et nous le soutenons à 100% et le considérerons toujours comme faisant partie de la AUTOPSIE gang. En attendant, ne crains rien, AUTOPSIE continuera à aller de l’avant et nous vous tiendrons tous au courant des développements. Nous n’avons pas encore fini de vous écraser le crâne, alors considérez-vous comme prévenus.”

AUTOPSIEpremier album live officiel de, “Vivre à Chicago”, est sorti en octobre dernier via Archives de Peaceville. Il a été rendu disponible sur double vinyle noir gatefold et format CD.

“Vivre à Chicago” a été enregistré au Reggie’s Rock Club le 7 mars 2020 et contient 66 minutes de classiques couvrant toute la carrière de plus de 30 ans des légendes du death metal. La sortie comprend également notamment le tout nouveau morceau “Les asticots dans le miroir”, donnant aux fans de quoi mâcher pendant que la prochaine sortie en studio imminente prend forme.

Avec le mélange effectué par Adam Munoz, remarquable pour son travail sur AUTOPSIEles albums studio de, “Vivre à Chicago” capture le groupe dans toute sa gloire féroce et sanglante, avec des illustrations une fois de plus évoquées par l’esprit magistralement déformé de Wes Benscoter (TUEUR, NIL, KRÉATEUR).

L’un des premiers groupes de death metal américain, AUTOPSIE formé en 1987 à San Francisco et a sorti quatre albums sur Archives de Peaceville, en commençant par le premier classique “Survie coupée” en 1989 — avant de se dissoudre en 1995, les membres se formant ABCÈS. AUTOPSIE triomphalement et officiellement revenu de la tombe après une interruption de 15 ans avec l’EP 2010 “Le tombeau à l’intérieur”. Cela a été suivi par la sortie du cinquième album studio du groupe, “Macabre éternel”, en 2011, avec un grand succès, et le groupe est par la suite resté au sommet du classement du death metal depuis.

AUTOPSIEla dernière sortie en studio de , le “Perforer le grotesque” mini-LP, arrivé en novembre 2017 via Archives de Peaceville.