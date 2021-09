Autorisé Aave Arc est “simplement une passerelle vers DeFi sans autorisation”, déclare le fondateur d’Aave

DéFi

Autorisé Aave Arc est « simplement une passerelle vers un DeFi sans autorisation », déclare le fondateur d’Aave à propos de l’ajout de Fireblocks en tant que liste blanche

AnTy30 septembre 2021

Alors que la communauté Aave est claire sur l’intégration des institutions, avec 89,67% de votes en faveur de Fireblocks, d’autres trouvent qu’il s’agit d’un «mauvais précédent».

Le produit d’Aave axé sur les institutions, la plate-forme de prêt DeFi autorisée Aave Arc se rapproche de sa sortie.

Comme étape importante dans cette direction, une nouvelle proposition pour « Ajouter des Fireblocks en tant que liste blanche sur l’Aave Arc » a été faite au forum de gouvernance de l’Aave.

Avec plus de 600 clients et plus de 1,25 billion de dollars d’actifs numériques, Fireblocks a pour mission d’attirer davantage de participants institutionnels dans DeFi. Les équipes de R&D, de conformité et juridiques de Fireblocks ont déjà développé un nouveau cadre de liste blanche pour les DeFi autorisés.

Fireblocks LLC est une « entreprise de services monétaires » enregistrée autorisée à offrir des services de transfert d’argent aux États-Unis.

Selon la proposition, la société de conservation institutionnelle souhaitait devenir une «liste blanche» qui lui permettrait d’intégrer des institutions à la plate-forme. La version “autorisée” du protocole Aave ajoute en fait une couche de contrat intelligent pour permettre uniquement aux utilisateurs “sur liste blanche” ou “autorisés” de s’engager avec Aave Arc.

“Chaque déploiement d’Aave Arc sera lancé avec une ou plusieurs listes blanches”, indique la proposition. En tant que liste blanche, l’entité réglementée effectuera des vérifications KYC / KYB conformément aux directives du GAFI sur l’utilisateur, les utilisateurs embarqués avec les divulgations, les termes et conditions appropriés, et accordera des autorisations d’emprunt, de fourniture et de liquidité à l’adresse (es) du portefeuille Ethereum. ) fourni par l’utilisateur.

Grâce à cette proposition, la communauté Aave est invitée à évaluer et à voter si Fireblocks doit être approuvé en tant que liste blanche et à commencer le processus de liste blanche des utilisateurs d’un déploiement Aave Arc.

Bien qu’Aave pense que Fireblocks “satisfait à toutes les exigences de qualification pour être une liste blanche”, tout le monde dans la communauté crypto n’est pas satisfait de cette décision, et le développeur principal de Yearn Finance Banteg est l’un d’entre eux.

Je sais que beaucoup de travail a été consacré à cela et qu’il existe peut-être un marché pour cela, mais je considère toujours cela comme un mauvais précédent pour DeFi. Ne construisez pas de jardins clos pour les riches.

Ne reproduisez pas les systèmes injustes du passé.

Ne discriminez pas les personnages non humains.

N’écrivez pas de code malveillant. https://t.co/qvpYBYxm3Z – banteg (@bantg) 29 septembre 2021

Comme Jake Chervinsky, avocat général chez Compound, le pense, “ce ne sera qu’un tremplin pour les institutions averses au risque pour se frayer un chemin vers le vrai DeFi”, Banteg considère également qu’il s’agit du “résultat optimal”, mais a déclaré que ce serait alors appliqué à d’autres projets auxquels il sera demandé d’ajouter des contrats KYC comme il l’a fait par un protocole DeFi.

Chervinsky est également d’accord avec le fait qu’il s’agit d’un “mauvais précédent”, affirmant qu’il existe une demande institutionnelle pour ces produits, “Je préférerais que nous travaillions à les convaincre d’utiliser DeFi”.

“Laissez quelqu’un d’autre construire des jardins clos, ou du moins ne l’appelez pas” DeFi autorisé “, un oxymore si j’en ai déjà entendu un.”

Selon Stani Kulechov, « c’est un pool privé pour les institutions qui pratiquent encore avant de s’approprier DeFi », et mercredi cette semaine, il a tenté d’apaiser certaines inquiétudes.

“Le protocole Aave est de toute façon sans autorisation, je ne pense pas qu’il y ait un moyen de s’appuyer sur DeFi autorisé à long terme – tout ce qui est construit avec autorisation est simplement une passerelle vers DeFi sans autorisation tôt ou tard.”

La communauté Aave, cependant, penche pour faire de Fireblocks un « whiteliser », avec 89,67% de votes en sa faveur. Le vote pour la proposition se termine le 2 octobre.

