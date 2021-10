« Autorisé Namaz après avoir bloqué la route nationale »: Amit Shah a accusé le Congrès d’apaisement dans l’Uttarakhand

Amit Shah a également mis au défi l’ancien ministre en chef Harish Rawat de débattre de ce que le Congrès a fait pour l’État lorsqu’il était au pouvoir.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui était dans l’Uttarakhand aujourd’hui pour lancer la campagne électorale de son parti, a accusé aujourd’hui le Congrès de faire de la politique d’apaisement et a déclaré qu’il ne pouvait pas faire de travail social pour l’État. Il a dit que le Congrès ne jouit que du pouvoir mais ne travaille jamais pour le bien-être public.

« Le Congrès revient sur ses promesses… Ce parti du Congrès s’empare du pouvoir politiquement et en profite ensuite. Cela ne fonctionne jamais pour le bien-être public. Plus tôt, lorsque je suis venu ici pendant le gouvernement du Congrès, certaines personnes sont venues me rencontrer. Mon convoi a été arrêté. J’ai demandé, que s’est-il passé ? Ils ont dit, monsieur, ne savez-vous pas qu’aujourd’hui c’est vendredi. J’ai demandé ce qui se passe vendredi? Je pensais que mes connaissances générales étaient devenues faibles. Ils m’ont informé que vendredi, il y a l’autorisation de bloquer la route nationale pour effectuer Namaz. Ils ont même osé déclarer férié le vendredi. Mes amis, ceux (le Congrès) qui font l’apaisement ne peuvent pas faire du bien à Devbhoomi », a déclaré Amit Shah.

#REGARDER | Le Congrès revient sur ses promesses… plus tôt, lorsque je suis venu ici pendant le gouvernement du Congrès, des personnes m’ont rencontré et m’ont dit que vendredi, il y avait la permission de bloquer l’autoroute et de faire Namaz là-bas. Le Congrès ne fait que l’apaisement et ne peut faire aucun travail social pour l’Uttarakhand : HM Amit Shah pic.twitter.com/YhuT2YHelQ – ANI (@ANI) 30 octobre 2021

Il a également mis au défi l’ancien ministre en chef Harish Rawat de débattre de ce que le Congrès a fait pour l’État lorsqu’il était au pouvoir. « Je défie Harish Rawat Ji pour un débat ouvert sur les promesses faites et tenues par le Congrès et le BJP dans leurs manifestes électoraux respectifs. Le BJP a tenu environ 85 % des promesses faites dans son manifeste », a déclaré Amit Shah.

Shah a affirmé que les dirigeants du Congrès ne pouvaient pas être vus pendant le COVID-19 ou les inondations, mais qu’ils apparaissaient lorsqu’il y avait des élections et commençaient à faire des conférences de presse. Il a déclaré que l’Uttarakhand avait connu un développement global au cours des quatre dernières années et a affirmé que le Bharatiya Janata Party était engagé dans le développement de l’État sous la direction de CM Pushkar Singh Dhami.

Shah a déclaré que Modi avait apporté des projets de développement d’infrastructures routières et ferroviaires d’une valeur de 85 000 crores de roupies au cours de son mandat. Il a déclaré que la vision de Modi pour la reconstruction de Kedarnath, qui avait subi d’importants dommages lors de la catastrophe de 2013, avait conduit à un développement sans précédent à l’intérieur et autour du temple.

Il a informé que le Premier ministre Modi se rendra à Kedarnath le 5 novembre et dévoilera une statue d’Adi Guru Shankaracharya.

Il a également attaqué Harish Rawat tout en lui rappelant sa vidéo qui a fait surface avant les élections législatives de 2017, le montrant prétendument en train de négocier un accord pour racheter le soutien aux députés rebelles.

