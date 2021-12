Autoriser la fonction SMS de sortie quelle que soit l’offre tarifaire : Trai

Il est impératif de mentionner ici que les trois opérateurs mobiles privés ont récemment augmenté les tarifs prépayés de 20 à 25 %. (Image représentative)

L’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) a ordonné mardi à tous les opérateurs de télécommunications d’activer la fonction d’envoi de SMS pour le portage, quelle que soit la valeur des bons tarifaires.

L’instruction fait suite à une plainte de Reliance Jio, qui avait allégué que Vodafone Idea et Bharti Airtel créaient des obstacles pour les abonnés qui souhaitent transférer, en n’offrant pas de services SMS sortants dans des forfaits prépayés de moindre valeur.

« L’Autorité est d’avis que cette pratique consistant à ne pas fournir la possibilité d’envoyer des SMS liés à la MNP (portabilité des numéros mobiles) dans certains bons/plans prépayés est contraire aux dispositions de la réglementation MNP, car elle supprime la le droit du consommateur, prévu par la réglementation, de se prévaloir de la facilité de portabilité des numéros mobiles », a déclaré Trai dans l’instruction délivrée à tous les opérateurs.

Il est impératif de mentionner ici que les trois opérateurs mobiles privés ont récemment augmenté les tarifs prépayés de 20 à 25 %.

Après la randonnée, le plan minimum qui offre un service SMS sortant est de 179 Rs pour Vodafone Idea, tandis que le plan de dénomination la plus basse de Bharti Airtel avec service SMS sortant coûte 128 Rs.

Reliance Jio propose une fonction SMS dans tous ses plans.

Trai a récemment déclaré avoir reçu diverses plaintes d’abonnés pour ne pas être en mesure d’envoyer des SMS sur le code court 1900, spécifié pour la génération UPC pour bénéficier de l’installation MNP malgré un solde suffisant sur leurs comptes prépayés.

Conformément à la réglementation MNP, chaque opérateur mobile doit faciliter dans l’ensemble de son réseau, la portabilité des numéros mobiles à tous les abonnés, à la fois prépayés et postpayés et doit, sur demande, fournir la même chose sur une base non discriminatoire.

Le sous-règlement (1) de la règle 5 des règles MNP prévoit que chaque opérateur doit mettre en place, dans son réseau mobile, un mécanisme dans le but de recevoir des SMS de ses abonnés demandant un code de portage unique et de le transmettre au MNP zone à laquelle appartient le numéro de mobile.

Le 3 décembre 2010, Trai avait ordonné à tous les opérateurs de traiter les SMS envoyés au numéro abrégé 1900 comme des SMS ordinaires aux fins de facturation et le tarif de ces SMS ne doit pas dépasser le tarif applicable aux SMS ordinaires dans le cadre du plan tarifaire choisi. par l’abonné.

