Autoriser la livraison à domicile de boissons alcoolisées, l’organisme industriel ISWAI demande aux gouvernements des États et exige une révision de la politique d’accise

Citant une inflation « insoutenable », l’organisme industriel du secteur des boissons alcoolisées ISWAI a déclaré que les entreprises de boissons alcoolisées ont besoin que les gouvernements des États révisent les taxes sur les boissons alcoolisées tout en autorisant la livraison à domicile de boissons alcoolisées pour une croissance soutenue.

L’organisation du secteur des boissons alcoolisées, l’Association internationale des spiritueux et des vins de l’Inde (ISWAI) a écrit à tous les gouvernements des États pour leur demander de réduire les taxes dans les politiques d’accise à venir, invoquant une inflation « insoutenable ». « L’industrie a besoin d’une refonte de la réglementation et d’une approche de tarification intégrée à l’inflation. Cela prendrait en considération divers facteurs tels que les différences de conditions de fonctionnement entre les États, tels que les prélèvements publics, le transport, les coûts des intrants, y compris le coût des bouteilles en verre, l’alcool extra neutre – le principal ingrédient des spiritueux alcoolisés, des bouchons, des cartons, des bouteilles et des étiquettes en PET. , etc. Des consultations régulières avec les parties prenantes de l’industrie sont essentielles pour forger un cadre politique prévisible et progressif, incitant à des investissements plus importants dans le secteur », a déclaré à Financial Express Online Nita Kapoor, directrice générale de l’International Spirits & Wines Association of India (ISWAI). L’organisme industriel a également demandé aux gouvernements des États d’autoriser les entreprises à recommencer la livraison d’alcool à domicile et à rendre les modèles de livraison durables « avec effet immédiat et de manière proactive ».

Répondre à l’inflation

La représentation de l’ISWAI auprès des gouvernements des États a mis en évidence les trois problèmes – volumes supprimés, inflation galopante et réduction de la part des fournisseurs dans la roupie des consommateurs – ce qui rend difficile pour les fabricants d’alcobev de maintenir leurs activités commerciales. « Les fabricants d’alcool ne sont pas en mesure d’augmenter les prix directement car les prix sont contrôlés par les gouvernements des États via leurs politiques d’accise qui décident des prix départ distillerie (EDP) et ceux-ci n’ont pas été révisés au fil des ans », a-t-elle déclaré. Les États ont été invités à autoriser les fabricants d’alcobev à augmenter leurs prix pour compenser un impact global de +10 pour cent sur l’inflation. Sinon, cela pourrait avoir un impact sur «l’emploi direct, les programmes et les opérations à impact social», à l’avenir.

Selon les estimations de l’organisme industriel, les ingrédients alcoolisés humides, tels que l’ENA et le scotch, sont désormais 5 % plus chers que l’année dernière, tandis que le coût des matériaux d’emballage tels que les bouteilles en verre a augmenté de 8 %, les cartons de 37 %. et les étiquettes et fermetures de 5 % et 15 % respectivement en un an seulement (FY21 et FY22). De plus, les coûts de transport ont augmenté de 68 % entre l’exercice 18 et l’exercice 22.

La livraison à domicile une option idéale

L’association a soutenu que le redémarrage de la livraison d’alcool à domicile résoudrait le problème de la faible densité de vente au détail qui minimise la portée des marques, il n’y aura pas de vente d’alcool de contrefaçon à des prix arbitraires, pas de consommation de mineurs, aidera les détaillants agréés qui perdent pour la plupart le commerce avec des vendeurs illicites et le canal de livraison à domicile autorisé garantissent que les revenus du gouvernement sont protégés car les droits de douane sont acquittés et que les produits authentiques proviendront de détaillants agréés et seront livrés par des agents agréés.

De plus, en cas de surtension d’Omicron, la livraison à domicile aidera l’industrie à conserver le processus de reprise. « Si la variante Omicron se propage et qu’il y a à nouveau des fermetures de magasins de détail, sans option de livraison à domicile, l’industrie des alcools sera renvoyée de deux trimestres ; nous ne pourrons pas atteindre les chiffres pré-covid », a déclaré Nita Kapoor.

« Compte tenu de la demande des citoyens dans tous les États que nous avons interrogés, nous pensons que si le service est géré de manière mature et avec toutes les réglementations nécessaires en place, cela pourrait devenir un canal potentiel de croissance des revenus pour les États. , » elle a ajouté.

Des États, dont le Bengale occidental, le Jharkhand et le Chhattisgarh, avaient autorisé la livraison d’alcool à domicile l’année précédente, mais les directives manquaient de clarté et les frais facturés par les agrégateurs étaient élevés. Le Maharashtra et le Kerala ont également autorisé la livraison d’alcool à domicile, mais avec diverses restrictions localisées. « Nous sommes prêts à nous associer aux États pour établir des réglementations et des garanties complètes, inculquant une pratique de consommation responsable », indique la lettre.

ISWAI représente de grandes sociétés d’alcool étrangères en Inde, notamment Diageo-United Spirits, Pernod Ricard, Beam Suntory, Bacardi, Brown Forman, Moet Hennessy, Campari et William Grant & Sons.

