autoriser le contenu explicite sur votre plateforme

25/08/2021 à 20:06 CEST

Après le indentation des utilisateurs et des vendeurs, OnlyFans a décidé de reculer à leurs plans de censure du contenu explicite sur la plateforme.

Les protestations se sont généralisées du fait qu’une bonne partie des utilisateurs qui utilisent cette plate-forme, soit en tant que clients, soit en tant que vendeurs, doivent généralement mettre la main sur ces produits. De plus, ceux qui critiquaient déjà OnlyFans étaient encore assez critiques envers les mesures de l’entreprise. Après tout, cette plateforme suppose la commercialisation en ligne de la sexualité des gens (principalement des femmes), c’est pourquoi il y a une vision négative amère de cette plate-forme.

OnlyFans a voulu « laver » son image et rechercher un modèle économique qu’il considérait comme « plus propre » que celui qui se fait actuellement sur la plateforme. En grande partie parce que ses fournisseurs de paiement et ses banques ils ont poussé pour que cela se produise.

Cependant, en raison de la pression des utilisateurs eux-mêmes, Onlyfans a dû accepter le plus gros et a promis de ne pas interdire ce type de contenu à partir du 1er octobre comme prévu.